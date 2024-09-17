Якою буде погода до кінця вересня: тепло затримається, чи прийде похолодання й затяжні зливи

Найближчими днями на Україну посилить свій вплив циклон з Півночі. У більшості областей переважатиме погода без опадів. Втім, згодом може знову задощити.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV. Експертка сказала, якої погоди чекати в другій половині місяця.

Дивіться також Коли восени похолодає, чи буде бабине літо й чи можлива рання зима: інтерв'ю з метеорологинею

Прогноз погоди до кінця вересня

За словами Птухи, сильний східний вітер, який наразі дошкуляє жителям частини областей, господарюватиме в Україні до 19 вересня. Усе через протистояння поля низького тиску з Південного Заходу й поля високого тиску з Північного Сходу.

Синоптикиня зауважила, що ми опинилися ніби між цими двома баричними утвореннями. Можливо, тільки в другій половині тижня, на вихідних, вітер "заспокоїться".

Цими днями вітер східний, північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак, у південно-східній частині України подекуди можуть бути пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Загалом нам більше пощастило, ніж Центральній Європі. Циклон, який зараз вирує в регіоні, зачепив тільки південно-західну частину країни, — Одещину, Закарпаття, Карпатський регіон. Але загалом, як і прогнозували, підйом води в гірських річках не виходив за межі русел. Тож у нас без негативних наслідків,

– наголосила Наталія Птуха.

Експертка зауважила, що через вплив антициклону опади поступово припинятимуться в більшості областей. Короткочасні дощі можливі хіба що до середи, 18 вересня, на Закарпатті, Прикарпатті та місцями на Півдні.

Поле високого тиску пануватиме у другій половині тижня. Очікується суха погода, без опадів. До речі, метеорологічне літо продовжується.

Втім, ночі вже стають прохолоднішими, – у межах +9 – +13, на Заході +8 – +14 градусів. Тим часом вдень сонце ще пригріватиме до літніх показників, зокрема, до +27 градусів.

На Південному Сході очікується +25 – +27 градусів, у центральній і північній частині +20 – +23. Найпрохолодніше буде на Заході, – у межах +17 – +23 градусів.

До речі, за прогнозом Укргідрометцентру, погода не зіпсується й на вихідних, 21 – 22 вересня

Вдень ще сонечко трохи подарує нам тепла, буде комфортна й стабільна погода,

– зазначила Наталія Птуха.

Також додала, що вже 25 – 26 вересня погода зміниться. Навіть може прийти циклон з Північного Заходу. Тоді, ймовірно, задощить.

В останні дні вересня знову очікуємо на спокійну синоптичну ситуацію, поле високого тиску і без різких знижень температури,

– наголосила експертка.

Зауважимо, раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура у вересні передбачається +15 – +20 градусів (у Каратах +13 – +14). Це на 2 градуси вище за норму.