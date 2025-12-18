Холод чи потепління: якою буде погода в Україні у другій половині тижня

Впродовж другої половини тижня суттєвих погодних змін не буде. Умови залишатимуться теплими та комфортними. без істотних опадів в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде наприкінці тижня?

За даними синоптика, через панування підвищеного атмосферного тиску в Україні з 18 по 21 грудня, переважатиме відносно тепла та суха погода, без суттєвих опадів. Але через це невдовзі подекуди виникатимуть тумани.

Значних температурних перепадів не буде, з 18 по 20 грудня у нічні години очікуються показники в межах від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Лише у неділю, 21 грудня, буде дещо холодніше – від 1 до 6 градусів морозу.

Денні температури коливатимуться від 2 до 7 градусів тепла. На вихідних буде дещо прохолодніше. У суботу очікується від 0 до 5 градусів тепла, а в неділю показники становитимуть від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Зазначимо також, що 18 грудня для півдня Одеської області та Криму синоптик прогнозує до 9 градусів тепла. А 20 грудня у порівнянні з іншими регіонами тепліше буде на Закарпатті, там буде до 7 градусів тепла.

Що прогнозували синоптики раніше?