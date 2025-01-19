Аномальне тепло чи сильний холод: якою буде погода наступного тижня

Наступного тижня погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, а також виступ антициклону зі сходу. Суттєві опади не очікуються, лише подекуди можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на тиждень

Протягом 20 – 26 січня в Україні очікується аномально висока температура, особливо на Півдні та Заході. За прогнозом Кібальчича, суттєві опади не передбачаються. Тільки зрідка у Криму й західних областях ймовірні невеликих дощів.

Загалом погодні умови відповідатимуть більше листопаду чи березню, а середня аномалія за період з 20 по 27 січня відповідно до прогностичної моделі ECMWF становитиме в Україні +3 – +6 градусів,

– зазначив метеоролог.

У понеділок, 20 січня, опади не очікуються. Вночі та вранці можливий туман. Вітер у західних регіонах змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, на решті території України західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень +2 – +7, на Півдні та Прикарпатті подекуди +8 – +9 градусів.

У вівторок також без опадів. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7.

У середу, 22 січня, хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний / південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, вдень +2 – +7, але на Одещині й у Криму до +9 градусів.

У четвер на всій території України також очікується спокійна й суха погода. Хіба що вдень подекуди у Криму пройдуть невеликі дощі. Вітер південний / південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, вдень +1 – +6.

У п'ятницю, 24 січня, подекуди у Криму, у Поліссі й на Закарпатті можливі невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Тим часом у решті регіонів без опадів. Подекуди можливий туман. Вітер південно-західний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -2 – +3, вдень +2 – +7. На Одещині подекуди до +10 градусів.

У суботу подекуди на Заході у західних областях, а також у Криму можливий невеликий дощ, в решті областей України без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, вдень +3 – +8, на Півдні +8 – +11.

За прогнозом Кібальчича, у неділю, 26 січня, в Україні також буде сухо. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду, на Сході змінних напрямків 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, вдень +4 – +9, але в південних і подекуди західних областях +9 – +11 градусів.