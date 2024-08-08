Яка буде погода на вихідних: де знову дощитиме, а в яких областях – сильна спека

Цього тижня в Україні помірно тепла. У частині областей йдуть дощі та грози.

Якими будуть вихідні, 10 й 11 серпня, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.

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Погода на вихідні

Раніше експерт оприлюднив прогноз на тиждень. Писав, що в суботу вночі на Півночі й Заході, вдень подекуди в центральних, південних регіонах і на Харківщині очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +15 – +20, вдень +27 – +32.

У південних та місцями центральних областях +33 – +35 градусів,

– зазначив Ігор Кібальчич.

Також розповів, що в неділю, 11 серпня, опади в Україні не передбачаються. Вітер утримається північно-західної чверті, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +14 – +19 градусів. Вдень +24 – +29, на Півдні +31 – +33.