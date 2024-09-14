Знову грозові дощі: де будуть опади найближчими днями

Найближчі кілька діб у частині України будуть дощовими. Також очікується, що місцями пройдуть грози.

За прогнозом Укргідрометцентру, подекуди опади будуть значними. До речі, на Лівобережжі пориви до 20 метрів на секунду, передає 24 Канал.

Дивіться також Синоптики попередили про погіршення погоди на Львівщині

Прогноз погоди

Синоптики прогнозували, що в найближчі три доби на Заході та Південному Заході пройдуть помірні дощі з грозами.

15 вересня у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, вдень і в Одеській областях повсюди, вночі 16 вересня в Карпатському регіоні та на Одещині місцями значні дощі,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що на решті території України буде без опадів. Вітер південно-східний, східний 7 – 12 метрів на секунду. Однак, на Лівобережжі пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі+14 – +19 градусів, у західних областях +9 – +15. Вдень +22 – +28, у західних, Житомирській, Вінницькій і Одеській областях +19 – 24 градуси.

16 вересня на Закарпатті та Прикарпатті +13 – +18 градусів,

– попередили синоптики.

Прогноз погоди на 15 – 17 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру