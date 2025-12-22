"Зима близько": в яких областях напередодні Різдва різко похолодає і буде сніг

Напередодні Різдва в Україні очікується поступове похолодання та повернення справжньої зимової погоди з морозами й місцями снігом. За прогнозами синоптиків, найхолодніше стане 24 – 25 грудня.

Різдвяні свята обіцяють бути по-справжньому зимовими. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

Якою буде погода в Україні напередодні Різдва?

З 23 по 25 грудня погода в Україні поступово набуватиме зимового характеру. До країни надходитиме холодніше повітря з півночі, однак 23 грудня істотних змін температури ще не очікується. Лише на північному сході вночі стане прохолодніше.

Вже 24 грудня в більшості областей температура протягом доби знизиться до 3 – 8 градусів морозу, а вночі на півночі та сході можливі морози до 12 градусів. Місцями, крім південного сходу, прогнозують невеликий мокрий сніг, на Одещині – з дощем.

25 грудня по всій Україні збережеться холодна погода без опадів.

Що очікувати від погоди цього тижня?