Чи дощитиме на початку серпня під час повернення спеки

З чим це пов'язано, розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу.

Чи накриють Україну опади?

Завдяки антициклону 1 – 2 серпня у більшості областей очікується погода без опадів. Однак у цей період у західних областях, а у неділю й у більшості північних регіонів, можлива нестійкість атмосфери, яка сприятиме утворенню локальних грозових осередків.

Це можливо, але дощі, особливо за спекотних умов, якщо немає атмосферного фронту, який кардинально змінює повітряну масу, а просто спричинені нестійкістю атмосфери, у супроводі з високою вологістю, дещо важче можуть сприйматися окремими людьми – через високі температури та підвищену вологість водночас,

– додала Птуха.

Синоптикиня пояснила, що подекуди у другій половині дня можуть розвиватися купчасто-дощові та грозові хмари, які місцями принесуть короткочасні дощі та грози.

За оцінками Укргідрометцентру, у серпні в середньому кількість опадів прогнозують в межах норми 34 – 60 міліметрів. Натомість на заході країни дощів очікується близько 50 – 70% від місячної норми.

Нагадаємо, синоптики прогнозували поступове підвищення температури повітря. Так 31 липня у денні години очікується +23…+30 градусів, а у західних областях місцями пригріє до +33 градусів.