До України йде антициклон Frederik: як зміниться погода

Уже на цих вихідних в Україні очікується послаблення спеки. Втім, поки що крім південних і східних регіонів. Дощі можливі переважно у західних областях.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт спрогнозував, якою буде погода 20 та 21 липня.

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Спека послабиться

Кібальчич зазначив, що під впливом європейського антициклону Frederik, в Україну з Північного Заходу почала надходити прохолодніша й більш волога повітряна маса атлантичного походження.

У зв'язку з цим, починаючи з 19 липня, поступово температура повітря знизиться до більш комфортних літніх показників. Однак у південно-східній частині країни спекотна погода з максимальними денними показниками до +35 – +37 ще збережеться деякий час,

– спрогнозував синоптик.

Додав, що внаслідок переважання антициклональної циркуляції та відсутності атмосферних фронтів ймовірність опадів по Україні на найближчі дві доби очікується низькою. До речі, в більшості центральних, південних та східних регіонів, як і раніше, збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5 клас).

Прогноз погоди на суботу

На Заході мінлива хмарність, без опадів. Тільки вдень у Карпатах можливий невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13 – +18, вдень +27 – +32.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +26 – +31.

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +16 – +21, вдень +29 – +34.

На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря вночі +18 – +23, вдень +31 – +36.

На Сході малохмарна погода, без опадів. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +18 – +23, вдень +29 – +34.

Погода на 21 липня

У неділю вночі у Карпатах і на Закарпатті, вдень на більшій частині території Заходу помірні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі +14 – +19 градусів, вдень +21 – +26.

На Півночі мінлива хмарність, без опадів. Тільки в другій половині дня та ввечері на Київщині дощ. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +27 – +32.

У центральних областях буде малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +16 – +21, вдень +31 – +36.

У південних регіонах і в Криму малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вдень окремі пориви, 15 – 17 метрів на секунду. Температура повітря вночі +19 – +24, вдень +32 – +37 градуси.

На сході без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +17 – +22, вдень +31 – +36.