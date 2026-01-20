Морози відступатимуть: коли в Києві буде довгоочікуване потепління

У Києві та області невдовзі почнеться поступове потепління. 21 січня мороз ще буде сильним, особливо вночі, але синоптики обіцяють, що перед вихідними має стати тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. Водночас мінусова температура зберігатиметься, а отже відлиги поки що не прогнозується.

Коли може початися потепління в Києві?

Незабаром вдень і вночі температура повітря в столичному регіоні має підвищитися. Вночі термометри показуватимуть навіть менше, ніж 10 градусів морозу. Так, за даними синоптиків, очікується до -9 градусів уночі та до 4 градусів морозу вдень. Така перспектива зберігатиметься протягом 20 – 24 січня.

21 січня у Київській області опадів не прогнозують, але на дорогах може виникати ожеледиця. Уночі стовпчики термометрів ще можуть показувати від 12 до 17 градусів морозу, а місця може похолоднішати й -20 градусів. Однак вже вдень повітря прогріється до 5 – 10 градусів морозу. У самій столиці в денні години може бути тепліше – від 5 до 7 градусів морозу.

На вихідних на Київщині теж буде тепліше, ніж в останні дні. Нинішні погодні будуть по-різному розвиватися, морози відступатимуть. Атмосферний тиск почне падати від 21 січня. Крім того, синоптики прогнозують тумани. Опадів цими днями не прогнозують, незначний сніг може пройти лише 24 січня.

Яка погода очікується в Україні найближчим часом?