Дощі, тумани та тепло до +21: якою буде погода наприкінці жовтня

Наступний тиждень прийде в Україну разом із переважно сухою та аномально теплою, як для такого сезону, погодою. Невеликі опади можливі лише в частині регіонів.

Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Прогноз погоди на тиждень

У понеділок, 26 жовтня, невеликі, місцями помірні дощі очікуються у західних областях. В Карпатах дощі будуть із мокрим снігом. Уночі та вранці в південно-західних регіонах місцями вкриватиме туман. Температура повітря становитиме +6…+11 градусів уночі та +12…+17 градусів удень. На Заході країни удень буде близько +10 градусів, а в Криму місцями пригріє до +21 градуса.

У вівторок, 27 жовтня, малоактивний атмосферний фронт принесе невеликі дощі та хмарну погоду в Одеську, Вінницьку і Чернівецьку області. Уночі температура становитиме +5…+11 градусів, а в західних областях – від 0 до +5 градусів. У денні години повітря прогріється до +13…+18 градусів, на Заході потепліє лише до +8…+13 градусів.

У середу, 28 жовтня, по областях опадів не прогнозують. Винятком стане Крим, де вдень місцями пройдуть помірні дощі. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +4…+9 градусів, а в західних регіонах – від 0 до +5 градусів. Удень в середньому очікується +12…+17 градусів.

У четвер, 29 жовтня, невеликий дощ місцями можливий у південних областях. Уночі та вранці подекуди утворюватиметься туман. Температура повітря становитиме +5…+11 градусів уночі та +11…+16 градусів удень.

У п'ятницю, 30 жовтня, під впливом антициклону опадів не очікується, проте вночі та вранці місцями можливий туман. Стовпчики термометрів покажуть +4…+10 градусів уночі та піднімуться до +11…+16 градусів удень.

У суботу, 31 жовтня, в північних і східних областях місцями дощитиме. У нічний час температура повітря опуститься до +3…+8 градусів, а удень потепліє лише до +10…+15 градусів. На Півночі Лівобережжя очікуються прохолодніші +8…+10 градусів у денні години.

У неділю, 1 листопада, місцями невеликі дощі пройдуть у більшості областей, за винятком Півдня країни. Температура повітря уночі становитиме +3…+8 градусів уночі та +8…+13 градусів удень. На крайньому півдні пригріє до +14…+16 градусів.