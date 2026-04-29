Коли потепліє до +20 і чи будуть ще заморозки та сніг у травні: інтерв'ю про погоду в Україні до кінця весни

Після мінливих і подекуди прохолодних березня та квітня до нас наближається останній місяць весни, початок якого принесе поступове підвищення температур.

Про те, якою буде погода у травні в Україні – чи чекати хвиль холоду, сильний вітер і мокрий сніг, або ж, навпаки, негода мине і нарешті прийде відчутне потепління до +20 градусів – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Цікаво Незвичний холод чи спека: синоптики дали перший прогноз погоди на травень в Україні

Як зміниться погода в Україні найближчими днями?

Останніми днями в більшості областей досить холодно, зокрема через заморозки та сильний вітер. Чи передбачають наразі синоптики якісь зміни в погоді?

Зараз погоду все ще визначає прохолодна повітряна маса, яка до нас активно надходила впродовж вихідних, і поки що вона утримуватиме свої позиції. Тому по Україні, у більшості регіонів, зберігається загроза нічних заморозків – зокрема й у ніч на 30 квітня.

Але температура повітря як у денні, так і в нічні години залежатиме від хмарності. Як тільки в нічні години виникатимуть прояснення, це означатиме, що точно будуть заморозки, оскільки немає хмар.

У денні години навпаки – під час прояснення весняне сонце намагатиметься прогріти й компенсувати холодну повітряну масу. Але все одно принаймні в останні дні квітня температура сильно не зміниться. Ось те, яку погоду маємо зараз, приблизно таку ж будемо мати і до кінця квітня.

Тому очікуються нічні заморозки. Водночас у денні години буде до +6…+11 градусів, хіба що у південній частині країни подекуди стовпчики термометрів можуть підвищитися до +15 градусів.



Весна у Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Чи випаде ще сніг і де може падати дощ?

Нещодавно у більшості областей випали інтенсивні дощі, подекуди навіть ішов мокрий сніг. Чи припиняться загалом опади найближчим часом?

У приземному шарі в нас підвищується атмосферний тиск, відповідно, ймовірність опадів зменшується. Вже панує більш суха повітряна маса, але натомість на висотах ще є залишки цього циклону, тому 29-го і протягом доби 30 квітня на крайньому півдні країни місцями можуть бути невеликі опади – здебільшого у вигляді дощу.

Але на висоті ще холодно, тому можливе короткочасне домішування твердої фази опадів. Про інтенсивні опади у вигляді мокрого снігу вже мова не йде.

Щодо вітру, то поки що він залишається північно-західним, інтенсивним, зі швидкістю 5 – 12 метрів за секунду, але вже без небезпечних значень. Через те що його швидкість поступово зменшується, завтра вже буде більш спокійна ситуація, але поки що він ще може додавати дискомфорту.

Надалі, з оптимізмом, з початком травня, не різко, а дуже-дуже повільно і поступово, до нас прийде погода без опадів. Хіба що у Криму ще може залишитися невеликий дощ.

Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів, що вже менше, ніж було раніше.



В Україні очікується зменшення дощів / Unsplash, Egor Kunovsky

Якою буде погода на початку травня?

Чи буде відчутне потепління у перші дні травня, оскільки останніми тижнями в Україні переважала прохолодна погода?

Температура повітря у ніч на 1 травня становитиме +1…+6 градусів, і лише на поверхні ґрунту залишаться заморозки – у повітрі вже їх не очікуємо. А вдень передбачаємо +8…+13 градусів, тобто вже трішки вище. Лише у південній частині та на Закарпатті вже пригріє до +11…+16 градусів.

З 2 – 3 травня також очікується тенденція до повільного підвищення температур. Водночас утримається погода без опадів, незначні дощі можливі лише у східних та південно-східних областях 3 травня. Нічна температура становитиме +1…+7 градусів.

Лише 2 травня на сході та північному сході на поверхні ґрунту можуть виникати заморозки, але здебільшого – локально. А от з 3 травня, за попередніми розрахунками, заморозки можуть припинитися. Проте це, звичайно, будемо уточнювати з наближенням цих дат.

Денні максимуми також вже будуть більш комфортні, тому що саме 2 – 3 травня повітряні потоки почнуть змінюватися на південні та південно-західні. Це означає, що почне надходити трішки тепліша повітряна маса. У денні години пригріє до +11…+17 градусів. Це вже весняна та більш комфортна температура.

З 3 травня навіть на Заході країни подекуди вже може бути +15…+20 градусів. Трішки прохолоднішою залишається східна частина, де будуть утримуватися +7…+13 градусів.

Чи вдарять ще сильні заморозки до -8 або -10 градусів?

Вже тривалий час у частині областей фіксують заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Чи можливе погіршення ситуації та посилення заморозків?

Найближчої ночі у більшості областей очікуються заморозки до -3 градусів. У південній частині вони будуть лише на поверхні ґрунту, а в усіх інших областях можливі і в повітрі. Потім вони зміщуватимуться на північний схід. Ми, звичайно, ще уточнюватимемо цю інформацію.

Зверніть увагу! За оновленою інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, синоптики оголосили про заморозки до -6...-8 градусів і попередили про червоний, ІІІ рівень небезпечності, жителів Львова та області.



На початку травня заморозки, ймовірно, припиняться / Unsplash, Minghao Lee

Нещодавно деякі регіони, зокрема Львівську область у ніч на 28 квітня, попереджали про можливі зниження до -8 градусів. Чи можливе ще похолодання і до -10 градусів?

Ні, додаткових надходжень більш холодного повітря не очікуємо. Утримуватиметься ось така стійка повітряна маса, яка в нас зараз є. От були в нас холодні ночі, і ще одну треба пережити. Далі вже буде дещо змінюватися ситуація.

Коли припиняться заморозки в Україні?

Невдовзі у нас можливе потепління тапідвищення температур, тож чи є це сигналом для припинення заморозків?

За попередніми розрахунками, які є на сьогодні, сподіваємося, що вже у ніч на 3 травня їх не буде навіть і на поверхні ґрунту, але знову ж таки відповідну інформацію будемо уточнювати. А вже надалі очікується позитивна тенденція на поступове підвищення температури.

З 3 травня вже повинні бути більш комфортні значення температури. Підвищуватиметься атмосферний тиск, тож особливо у західних і південно-західних регіонах очікуються більш весняні значення.

Подібні зниження і заморозки цього року поширюються на території України щонайменше до кінця квітня. Чи є це чимось аномальним для нас?

Здебільшого, якщо в Україні, наприклад, починається рання весна, то, за статистикою метеорологічних спостережень, в 50% випадків і надалі весною є ймовірність заморозків у квітні та навіть у травні. У нас якраз таки була рання весна, тому що показники у березні були вище кліматичної норми.

В Україні загалом, за кліматичною характеристикою, заморозконебезпечний період може бути до середини травня. Сподіваємося, що все ж таки в цьому році ми обійдемося лише квітнем. Але заморозки, які ми маємо зараз, це не щось аномальне.

От сніговий покрив, який нещодавно подекуди випадав і утворився, не є якоюсь нормою і не часто з’являється. Але, наприклад, ймовірність опадів у вигляді мокрого снігу у другій половині квітня, зокрема на півночі або на північному сході, оцінюється у 2 – 3 рази на 15 – 20 років, тобто це цілком можливо. Але про утворення стійкого снігового покриву або суттєве промерзання ґрунту мова не йде.

Чи можливе сильне потепління до +25 градусів у травні?

Зважаючи на потепління, яке ми очікуємо на початку травня, чи можливо, що протягом місяця в Україні підвищиться температура аж до, наприклад, +25…+30 градусів?

Поки що у цьому синоптичному періоді, який ми прогнозуємо, це 3 – 5 діб або тиждень, немає розрахунків, які б вказували на підвищення до +25 градусів по території України.



Сильного потепління, принаймні у перші дні травня, не буде / Unsplash, Jeffrey Eisen

Наразі лише у західній і південній частинах тільки з 3 травня очікується підвищення до +20 градусів. А надалі вже будемо дивитися й уточнювати.

Чи буде суттєве погіршення погоди?

Декілька днів тому у низці областей, зокрема у західних, фіксували штормовий вітер, що незабаром має ослабшати. Але чи можливе повернення інших небезпечних явищ – туманів або грози?

Тумани навряд чи виникатимуть, оскільки зараз переважає більш суха повітряна маса, тому передумов для них обмаль – хіба що локальні або орографічні (зумовлені рельєфом – 24 Канал).

Поки що, навпаки – нещодавно у нас були небезпечні явища у вигляді сильних поривів вітру, але надалі сподіваємося, що ситуація буде більш стабільною. Якраз найближчим часом підвищиться атмосферний тиск, тому якихось небезпечних явищ, окрім заморозків, які фіксують зараз, не буде.

Заморозки – це теж небезпечні явища, оскільки це активне зниження температури під час вегетації рослин. Але загалом, за попередніми оцінками, перші дні травня мають бути досить спокійними, без небезпечних явищ.

Наші синоптики цілодобово працюють, щоб якщо раптом будуть якісь там зміни в атмосфері, оперативно промоніторити та попередити населення в кожному регіоні.



Повернення грози наразі не очікується / Unsplash, Jordi Guinovart Mas

А чи можливе поширення пилової бурі або чогось подібного?

Ні, наразі немає таких передумов, оскільки надалі вітер буде слабшати.

Яка причина нестабільної погоди у березні та квітні?

У березні і навіть у квітні в Україні здебільшого панувала нестійка та мінлива погода, з частковими коливаннями температур. Яка причина таких відчутних змін?

Основні процеси, які спричиняють різні синоптичні умови, це, звичайно, проходження атмосферних фронтів. Коли проходить атмосферний фронт, він приносить із собою різні опади, а навесні, як ми бачимо, вони можуть бути різної фази та інтенсивності.

У цей період погода є мінливою і швидко змінюється. Весняним місяцям таке притаманно, особливо посилення вітру, тому що атмосфера перебудовується після зими на теплий сезон.

І якраз ось цей перехідний період здебільшого припадає на квітень, інколи на березень, тобто кожен рік по-різному. Березень у нас був динамічний і з мінливим характером, і показав усі можливі синоптичні умови, які можуть бути у цей період. Для нього це досить характерно, але про аномалії не йдеться.

Знову ж таки – і заморозки, і мокрий сніг бувають у квітні. Не часто, але бувають. Тому завжди потрібно бути до них готовими і слідкувати за нашими оновленими прогнозами.

Чи можна вже спрогнозувати погоду на літо?

Зима в Україні була вдосталь прохолодною, перші весняні місяці, насамперед квітень, також принесли відчутні зниження температур. Чи можна на тлі цього сказати, що літо також буде прохолодним, відносно своєї норми?

На жаль, таких даних у мене немає, і загалом сезонні прогнози є досить відносними, і ми на них особливо не опираємось. Це загальні тенденції, які, на жаль, дуже часто безвідповідальні медіа намагаються вихопити з контексту, і до них прив'язуватися.

Звісно, можливі певні кліматичні коливання і зараз фахівці світових прогностичних центрів їх аналізують. Але навіть озвучувати їх назагал неправильно, тому що ситуація може бути різною.



Спрогнозувати погоду на літо наразі важко / Unsplash, Chris Robert

Для більш глобальних континентальних процесів або процесів у певних півкулях може бути одна тенденція, але локальні процеси, які безпосередньо будуть над територією України, можуть кардинально відрізнятися.

Наприклад, на планеті Земля цьогорічний січень був одним із найтепліших за всю історію спостережень, а в нас він навпаки видався прохолодним. Тому локальні прояви є більш важливими для нас, але завчасно їх спрогнозувати нереально.