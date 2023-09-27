Тепло, без жодного натяку на опади: прогноз погоди в Україна на 28 вересня

Погода у четвер, 28 вересня все ще буде теплою та малохмарною. Українцям не варто очікувати жодних значних метеорологічних перемін наступними днями.

У Приазов'ї можливі шквальні пориви вітру, а також в деяких областях України зранку можна буде спостерігати туман. Температура залишиться стабільною – літо все ще не хоче лишати країну.

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Якою буде погода в регіонах

По всій території України 28 вересня синоптики прогнозують відсутність опадів. Лише у Житомирській області та в деяких західних регіонах місцями ймовірна поява туману. Майже по всій країні варто очікувати помірний вітер – його швидкість досягати 5 – 10 метрів за секунду. Винятком буде лише Приазовський регіон – там можливі пориви вітру швидкість 15 – 20 метрів за секунду. Напрямок вітру буде північно-східним, у західних областях — південно-східним.

Температура вночі на переважній частині території не перевищуватиме 9 – 14 градусів, у південній частині позначка зупиниться на рівні 13 – 18 градусів. Вдень українцям варто очікувати 23 – 28 градусів. Погода у Карпатах буде прохолодніша – вночі та буде 6 – 11 градусів, а вдень 17 – 22 градуси. Чого очікувати киянам По всій території Київської області буде малохмарно та без опадів. Вітер дутиме з північно-східного напряму та досягатиме 5 – 8 метрів за секунду. Мешканці столичного регіону можуть розраховувати 9 – 14 градусів вночі та 23 – 28 градусів вдень. У Києві вночі шкала сягатиме 10-12 градусів, вдень же температура не перевищить 24 – 26 градусів. Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку в області.

Температура в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +25...+27

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +22...+24

Тернопіль +23...+25

Чернівці +22...+24

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +22...+24

Житомир +23...+25

Вінниця +24...+26

Одеса +25...+27

Миколаїв +26...+28

Херсон +26...+28

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +26...+28

Черкаси +25...+27

Чернігів +23...+25

Суми +22...+24

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +24...+26

Луганськ +24...+26

Харків +23...+25

Якою буде погода 18 вересня / Укргідрометцентр