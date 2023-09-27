Тепло, без жодного натяку на опади: прогноз погоди в Україна на 28 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у четвер, 28 вересня все ще буде теплою та малохмарною. Українцям не варто очікувати жодних значних метеорологічних перемін наступними днями.
У Приазов'ї можливі шквальні пориви вітру, а також в деяких областях України зранку можна буде спостерігати туман. Температура залишиться стабільною – літо все ще не хоче лишати країну.
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Якою буде погода в регіонах
По всій території України 28 вересня синоптики прогнозують відсутність опадів. Лише у Житомирській області та в деяких західних регіонах місцями ймовірна поява туману. Майже по всій країні варто очікувати помірний вітер – його швидкість досягати 5 – 10 метрів за секунду. Винятком буде лише Приазовський регіон – там можливі пориви вітру швидкість 15 – 20 метрів за секунду. Напрямок вітру буде північно-східним, у західних областях — південно-східним.
Чого очікувати киянам
По всій території Київської області буде малохмарно та без опадів. Вітер дутиме з північно-східного напряму та досягатиме 5 – 8 метрів за секунду.
Мешканці столичного регіону можуть розраховувати 9 – 14 градусів вночі та 23 – 28 градусів вдень. У Києві вночі шкала сягатиме 10-12 градусів, вдень же температура не перевищить 24 – 26 градусів. Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку в області.
Температура в обласних центрах
- Київ +24...+26
- Ужгород +25...+27
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +22...+24
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +22...+24
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +23...+25
- Рівне +22...+24
- Житомир +23...+25
- Вінниця +24...+26
- Одеса +25...+27
- Миколаїв +26...+28
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +26...+28
- Черкаси +25...+27
- Чернігів +23...+25
- Суми +22...+24
- Полтава +24...+26
- Дніпро +25...+27
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +24...+26
- Харків +23...+25
Якою буде погода 18 вересня / Укргідрометцентр