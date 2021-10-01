"Хмарність прикриє нас від холодяки": погода в Україні на вихідних 2 – 3 жовтня

У вихідні 2 – 3 жовтня українці зможуть насолодитися сонячною погодою та осіннім теплом. Повітря прогріється до +17 градусів.

Погода 2 жовтня

У суботу, 2 жовтня, в Україні не прогнозують опадів. Найтепліше буде на Заході. Температура повітря там прогріється до + 17 градусів.

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У центральних та східних областях буде трішки прохолодніше. Середня денна температура там становитиме +14...+16 градусів.

Найпрохолодніше буде на Сході та у Криму. Там обіцяють +13...+15 градусів.



Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / Карта Укргідрометцентру​

Погода 3 жовтня

У неділю, 3 жовтня, повітря в Україні прогріється ще більше. Зокрема, на Заході обіцяють до +19 градусів. У центральних, східних та західних областях буде трішки прохолодніше. Там обіцяють +13...+16 градусів.

Опадів цього дня не прогнозують у жодному з регіонів.



Прогноз погоди в Україні на 3 жовтня / Карта Укргідрометцентру​

Прогноз синоптикині Діденко

Українська синоптикиня Наталка Діденко заявила, що на більшості територій України буде ясно.

Видивляючись оце зараз з космосу на Україну, видно, що хмарність - лише вздовж західного нашого кордону прикриє нас від холодяки зі знаком "мінус", – наголосила Діденко Наталка Діденко синоптикиня

На прощання синоптикиня побажала українцям теплих, уже жовтневих, снів. Окрім того, вона зауважила, що настав час пухових ковдр та пухнастих котів.