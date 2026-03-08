По-весняному сонячно і до +17: прогноз погоди в Україні на 9 березня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 9 березня, обіцяє принести по-справжньому весняну погоду. Цей день пройде без опадів, а в деяких областях навіть може пригріти до +17 градусів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

До теми Коли та в яких областях пригріє до +18, а де можливі зниження до -8

Яку погоду очікувати в Україні 9 березня?

Синоптики прогнозують в Україні невелику хмарність без опадів. У нічні години на північному сході місцями можлива ожеледиця. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до -4 градусів. Удень повітря прогріється до +9 – +14 градусів. У західних областях стовпчики термометрів можуть навіть піднятися до +17 градусів, тоді як на північному сході та сході країни очікується +6 – +11 градусів.

У Києві також у понеділок не прогнозують опадів. Вночі у столиці температура буде близько 0 градусів, а вдень – +11 – +13 градусів.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Яка погода буде в обласних центрах?

Київ +11...+13

Ужгород +15...+17

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +13...+15

Тернопіль +12...+14

Чернівці +12...+14

Хмельницький +11...+13

Луцьк +14...+16

Рівне +14...+16

Житомир +11...+13

Вінниця +12...+14

Одеса +9...+11

Миколаїв +11...+13

Херсон +11...+13

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +11...+13

Черкаси +11...+13

Чернігів +8...+10

Суми +6...+8

Полтава +10...+12

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +9...+11

Луганськ +6...+8

Харків +7...+9



Погода в Україні на 9 березня / Карта Укргідрометцентру

Що буде з погодою в Україні найближчим часом?