Українців чекатиме сюрприз: прогноз погоди на 10 листопада

Погода в Україні у четвер, 10 листопада, потішить українців лагідним осіннім сонцем. Суттєвих опадів не прогнозують.

За даними синоптиків, лише на Заході трішки дощитиме. Більшу частину України вранці огорне туман.

Зауважте Яскраве сонце й золота осінь: коли в листопаді будуть останні теплі дні

Вітер буде південний та південно-західний. Середня денна температура становитиме +10 градусів. Найпрохолодніше буде на Сході. Там температура повітря опуститься до +8.

Найтепліше – на Заході. Там прогнозують +11 градусів.

Прогноз синоптикині Діденко

Наталка Діденко заявила, що в Україні упродовж 10 листопада буде красива тепла погода. Українці зможуть порадіти осінньому сонцю.

Ми так звикли лаяти листопад за його хмарність, за найбільшу кількість хмарних днів і найменшу сонячних, що оце теперішнє несподіване сонце в багатьох областях радісно дивує,

– заявила Діденко.

Погода у містах України 10 листопада

Ужгород – +11

Львів – +11

Івано-Франківськ – +11

Тернопіль – +11

Чернівці – +11

Хмельницький – +10

Луцьк – +11

Рівне – +11

Житомир – +11

Вінниця – +10

Одеса – +12

Миколаїв – +11

Херсон – +9

Сімферополь – +11

Кропивницький – +10

Черкаси – +10

Чернігів – +10

Суми – +9

Полтава – +9

Дніпро – +9

Запоріжжя – +8

Донецьк – +8

Луганськ – +8

Харків – +8

Київ – +10



Прогноз погоди на 10 листопада / Фото Укргідрометцентр