Українців чекатиме сюрприз: прогноз погоди на 10 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 10 листопада, потішить українців лагідним осіннім сонцем. Суттєвих опадів не прогнозують.
За даними синоптиків, лише на Заході трішки дощитиме. Більшу частину України вранці огорне туман.
Зауважте Яскраве сонце й золота осінь: коли в листопаді будуть останні теплі дні
Вітер буде південний та південно-західний. Середня денна температура становитиме +10 градусів. Найпрохолодніше буде на Сході. Там температура повітря опуститься до +8.
Найтепліше – на Заході. Там прогнозують +11 градусів.
Прогноз синоптикині Діденко
Наталка Діденко заявила, що в Україні упродовж 10 листопада буде красива тепла погода. Українці зможуть порадіти осінньому сонцю.
Ми так звикли лаяти листопад за його хмарність, за найбільшу кількість хмарних днів і найменшу сонячних, що оце теперішнє несподіване сонце в багатьох областях радісно дивує,
– заявила Діденко.
Погода у містах України 10 листопада
Ужгород – +11
Львів – +11
Івано-Франківськ – +11
Тернопіль – +11
Чернівці – +11
Хмельницький – +10
Луцьк – +11
Рівне – +11
Житомир – +11
Вінниця – +10
Одеса – +12
Миколаїв – +11
Херсон – +9
Сімферополь – +11
Кропивницький – +10
Черкаси – +10
Чернігів – +10
Суми – +9
Полтава – +9
Дніпро – +9
Запоріжжя – +8
Донецьк – +8
Луганськ – +8
Харків – +8
Київ – +10
Прогноз погоди на 10 листопада / Фото Укргідрометцентр