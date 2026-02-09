Насувається мороз до -24 градусів: прогноз погоди на 10 лютого
У вівторок, 10 лютого, далі триматиметься морозна погода без істотних опадів. Уночі температура місцями опуститься до -24 градусів, а на дорогах збережеться ожеледиця.
Синоптики також попереджають про туман у низці областей і поривчастий вітер на заході країни. Про це повідомив Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують на 10 лютого?
За даними синоптиків, 10 лютого в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті вдень можливий невеликий мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь.
Температура повітря вночі становитиме від -15 до -20 градусів, у північних областях місцями -22 – -24 градусів. Вдень температура коливатиметься від -7 до -12 градусів.
На заході та півдні буде дещо тепліше: вночі -12 – -17 градусів, вдень -1 – -6 градусів. На Закарпатті температура коливатиметься від -5 вночі до +6 градусів вдень, у Криму – близько 0 градусів вдень.
Вночі та вранці у більшості центральних областей, а також у Київській і Чернігівській місцями очікується туман. На дорогах країни збережеться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Вітер переважно південний від 7 до 12 метрів за секунду, у західних областях вдень місцями пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Якою буде температура по регіонах?
Київ -10…-8;
Ужгород +3…+5;
Львів 0…-2;
Івано-Франківськ -4…-2;
Тернопіль -4…-2;
Чернівці -4…-2;
Хмельницький -4…-2;
Луцьк -4…-2;
Рівне -4…-2;
Житомир -10…-8;
Вінниця -8…-6;
Одеса -4…-2;
Миколаїв -10…-8;
Херсон -4…-2;
Сімферополь -1…+1;
Кропивницький -6…-4;
Черкаси -7…-10;
Чернігів -12…-10;
Суми -12…-10;
Полтава -10…-8;
Дніпро -8…-6;
Запоріжжя -4…-2;
Донецьк -7…-5;
Луганськ -10…-8;
Харків -10…-8.
Прогноз погоди в Україні на 10 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Яку погоду очікувати найближчим часом?
Україну цього тижня накриє молодий антициклон. Тому очікуються морози, які поступово знижуватимуться, та невеликі опади, в основному у вигляді снігу та дощу.
Найхолодніші ночі з температурою до -25 градусів очікуються на початку тижня, а до кінця тижня температура може підвищитися.