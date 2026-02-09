Насувається мороз до -24 градусів: прогноз погоди на 10 лютого

У вівторок, 10 лютого, далі триматиметься морозна погода без істотних опадів. Уночі температура місцями опуститься до -24 градусів, а на дорогах збережеться ожеледиця.

Синоптики також попереджають про туман у низці областей і поривчастий вітер на заході країни. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Дивіться також Різке похолодання насувається в Україну: коли відчутно знизиться температура

Яку погоду прогнозують на 10 лютого?

За даними синоптиків, 10 лютого в Україні прогнозують мінливу хмарність без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті вдень можливий невеликий мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь.

Температура повітря вночі становитиме від -15 до -20 градусів, у північних областях місцями -22 – -24 градусів. Вдень температура коливатиметься від -7 до -12 градусів.

На заході та півдні буде дещо тепліше: вночі -12 – -17 градусів, вдень -1 – -6 градусів. На Закарпатті температура коливатиметься від -5 вночі до +6 градусів вдень, у Криму – близько 0 градусів вдень.

Вночі та вранці у більшості центральних областей, а також у Київській і Чернігівській місцями очікується туман. На дорогах країни збережеться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Вітер переважно південний від 7 до 12 метрів за секунду, у західних областях вдень місцями пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде температура по регіонах?

Київ -10…-8;

Ужгород +3…+5;

Львів 0…-2;

Івано-Франківськ -4…-2;

Тернопіль -4…-2;

Чернівці -4…-2;

Хмельницький -4…-2;

Луцьк -4…-2;

Рівне -4…-2;

Житомир -10…-8;

Вінниця -8…-6;

Одеса -4…-2;

Миколаїв -10…-8;

Херсон -4…-2;

Сімферополь -1…+1;

Кропивницький -6…-4;

Черкаси -7…-10;

Чернігів -12…-10;

Суми -12…-10;

Полтава -10…-8;

Дніпро -8…-6;

Запоріжжя -4…-2;

Донецьк -7…-5;

Луганськ -10…-8;

Харків -10…-8.

Прогноз погоди в Україні на 10 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати найближчим часом?