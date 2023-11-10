Ще буде тепло, але доведеться брати парасольку: якою буде погода 11 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
У майже всіх регіонах України вдень 11 листопада накрапатиме. Водночас температура повітря ще залишатиметься теплою.
Вихідний день 11 листопада обіцяє бути примхливим. У південних областях буде 17 градусів тепла, по всій Україні пройдуть дощі.
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Погода в Україні 11 листопада
У суботу сонечко ховатиметься за хмарами. В усіх містах буде хмарно з проясненням. Вночі стовпчик термометра впаде до +5 градусів, а вдень середня температура становитиме +11. У південних і центральних областях вдень буде тепліше. Мешканці Одещини, Миколаївщини, Херсонщини зможуть насолодитися 17 градусами тепла. Водночас усім громадянам України таки доведеться, виходячи на вулицю, брати із собою парасольки.
Зокрема, йдеться й про жителів столиці. Вдень температура у Києві сягатиме 11 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
Київ – +9...+11
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +11...+13
Вінниця – +13...+15
Одеса – +19...+21
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +15...+17
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +8...+10
Суми – +7...+9
Полтава – +9...+11
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +8..+10
Луганськ – +7...+9
Харків – +8...+10
Місцями по Україні пройдуть значні дощі / Укргідрометцентр