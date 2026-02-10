Пік аномальних морозів вже позаду: коли українцям чекати потепління
- Пік рекордно низьких температур в Україні пройдено, з потеплінням, що почнеться з 12 лютого.
- Найбільші морози були зафіксовані на Сумщині та Черкащині, де температура досягала майже -30 градусів.
Станом на 10 лютого пік рекордно низьких температур на території України пройдено. Синоптики повідомляють про поступове підвищення температури.
Розпочнеться потепління із четверга, 12 лютого, інформує начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
Дивіться також В частині регіонів України буде до +5, але в інших – морози: прогноз погоди на 11 лютого
Коли чекати потепління?
Вночі 9 лютого було зафіксовано найнижчу температуру за весь період похолодання.
Найбільші морози охопили Глухів, що на Сумщині. Там стовпчики термометрів опустились до майже -30 градусів. На Черкащині температура коливалась в межах 20 – 24 градусів морозу, а в обласному центрі зафіксували до 26 градусів нижче нуля.
У Жашкові на поверхні снігу морози сягнули -30 градусів.
Втім на українців чекають приємні зміни. Ніч проти 11 лютого буде крайньою аномально холодною. Синоптик прогнозує -13...-18 градусів вночі, та -4 – +1 вдень.
Починаючи з 12 лютого в Україну прийде потепління. Водночас воно супроводжуватиметься опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.
До речі, детальний прогноз погоди вашого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.
Яку погоду прогнозують синоптики на 11 лютого?
Після тривалих морозів в Україну починає заходити тепліше повітря з півдня, що поступово змінить характер зимової погоди.
Уся територія України буде охоплена туманом, а опади, у вигляді мокрого снігу та дощу, синоптики прогнозують лише в Карпатах і на Закарпатті. Там можлива ожеледиця.
На сході та північному сході вдень температура коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу. У західних і південних областях – від 2 морозу до 3 тепла, на Закарпатті 1 – 6 тепла. На решті території вночі буде від 9 до 14 морозу, а вдень від 0 до 5 градусів морозу.