Невелика прохолода, дощі: прогноз погоди в Україні на 11 травня

Погода у суботу 11 травня продовжуватиме бути злегка прохолодною. Спеки поки очікувати не варто.

Водночас на переважній частині наших територій очікують дощі. Попри це, температура по Україні не опускатиметься нижче +14 градусів вдень.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що небо 11 травня буде хмарним, проте з проясненнями.

Вночі на переважній частині України опади не очікуються, за винятком Чернігівської та Сумської областей. Вдень же буде більш волого. Невеликий дощ прогнозують по всій території, окрім південної частини. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Зазначається, що температура вночі не перевищуватиме +5...+10 градусів, вдень же коливатиметься у діапазоні +14...+19 градусів. На Закарпатті, у південній, та південно-східній частинах повітря прогріватиметься до +22 градусів.

Погода у столиці

Як і на решті територій України, у Київській області у суботу очікують хмарну погоду, проте з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вдень місцями невеликий дощ.

Температура по області вночі сягатиме +5...+10 градусів, вдень – +14...+19. У самій же столиці вночі позначки термометра показуватимуть +8...+10 градусів. Вдень очікують до +16...+18 градусів.

Якою буде погода в регіонах України

Київ – +16...+18

Ужгород – +19...+21

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +17...+19

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +14...+16

Рівне – +15...+17

Житомир – +16...+18

Вінниця – +18...+20

Одеса – +19...+21

Миколаїв – +19...+21

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +19...+21

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +17...+19

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +17...+19

Дніпро – +18...+20

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +18...+20

Луганськ – +18...+20

Харків – +16...+18

Погода на 11 травня 2024 року / Фото Укргідрометцентр