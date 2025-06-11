Дощі та грози у низці областей, температура до +29: прогноз погоди в Україні на 11 червня

Прогноз погоди в Україні на середу, 11 червня, обіцяє принести дощі та грози у низку областей нашої держави. Водночас у деяких регіонах температура може піднятися до +29 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Що очікувати від погоди 11 червня

Синоптики розповіли, що в ніч на вівторок погоду в Україні визначатиме антициклон у прохолодному повітрі – тому буде без опадів. Але вже зранку на захід країни насувається атмосферний фронт. Упродовж дня він принесе вологу повітряну масу, яка сягне регіонів уздовж лінії Вінниця – Київ – Черкаси.

На решті території переважатиме малохмарна погода. Найбільше прогріється повітря на півдні та сході країни.

У цей день в Україні прогнозується мінлива хмарність. У нічні години короткочасні дощі можливі у північно-західній частині країни, а вдень – у західних областях, а також на території Житомирської, Вінницької, місцями Київської, Черкаської та Одеської областей. Подекуди можливі грози.

На решті території України опадів не передбачається.

Вітер переважно південного напрямку, у західних регіонах – північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатському регіоні вдень місцями пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13 градусів, у південних областях – від +13 до +18 градусів. Удень у західних регіонах очікується від +17 до +22 градусів, у північних та більшості центральних областей – від +20 до +25 градусів, на решті території, зокрема на півдні та сході, температура підніметься до +24 – +29 градусів.

У Києві також прогнозують мінливу хмарність, а ввечері короткочасний дощ. Стовпчики термометра у столиці вночі показуватимуть +10 – +12 градусів, а вдень – +21 – +23 градуси.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +21...+23

Ужгород +21...+23

Львів +18...+20

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +19...+21

Чернівці +20...+22

Хмельницький +20...+22

Луцьк +18...+20

Рівне +19...+21

Житомир +20...+22

Вінниця +21...+23

Одеса +24...+26

Миколаїв +25...+27

Херсон +26...+28

Сімферополь +27...+29

Кропивницький +23...+25

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +23...+25

Дніпро +24...+25

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +26...+28

Луганськ +24...+26

Харків +25...+27



Прогноз погоди в Україні на 11 червня / Карта Укргідрометцентру