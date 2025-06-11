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24 Канал Новини України Дощі та грози у низці областей, температура до +29: прогноз погоди в Україні на 11 червня
10 червня, 16:10
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Дощі та грози у низці областей, температура до +29: прогноз погоди в Україні на 11 червня

Владислав Кравцов

Прогноз погоди в Україні на середу, 11 червня, обіцяє принести дощі та грози у низку областей нашої держави. Водночас у деяких регіонах температура може піднятися до +29 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Що очікувати від погоди 11 червня

Синоптики розповіли, що в ніч на вівторок погоду в Україні визначатиме антициклон у прохолодному повітрі – тому буде без опадів. Але вже зранку на захід країни насувається атмосферний фронт. Упродовж дня він принесе вологу повітряну масу, яка сягне регіонів уздовж лінії Вінниця – Київ – Черкаси.

На решті території переважатиме малохмарна погода. Найбільше прогріється повітря на півдні та сході країни.

У цей день в Україні прогнозується мінлива хмарність. У нічні години короткочасні дощі можливі у північно-західній частині країни, а вдень – у західних областях, а також на території Житомирської, Вінницької, місцями Київської, Черкаської та Одеської областей. Подекуди можливі грози. 

На решті території України опадів не передбачається. 

Вітер переважно південного напрямку, у західних регіонах – північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатському регіоні вдень місцями пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13 градусів, у південних областях – від +13 до +18 градусів. Удень у західних регіонах очікується від +17 до +22 градусів, у північних та більшості центральних областей – від +20 до +25 градусів, на решті території, зокрема на півдні та сході, температура підніметься до +24 – +29 градусів.

У Києві також прогнозують мінливу хмарність, а ввечері короткочасний дощ. Стовпчики термометра у столиці вночі показуватимуть +10 – +12 градусів, а вдень – +21 – +23 градуси.

Якою буде температура в обласних центрах

  • Київ +21...+23
  • Ужгород +21...+23
  • Львів +18...+20
  • Івано-Франківськ +19...+21
  • Тернопіль +19...+21
  • Чернівці +20...+22
  • Хмельницький +20...+22
  • Луцьк +18...+20
  • Рівне +19...+21
  • Житомир +20...+22
  • Вінниця +21...+23
  • Одеса +24...+26
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +26...+28
  • Сімферополь +27...+29
  • Кропивницький +23...+25
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +22...+24
  • Полтава +23...+25
  • Дніпро +24...+25
  • Запоріжжя +26...+28
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +25...+27


Прогноз погоди в Україні на 11 червня / Карта Укргідрометцентру