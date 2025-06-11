Дощі та грози у низці областей, температура до +29: прогноз погоди в Україні на 11 червня
Прогноз погоди в Україні на середу, 11 червня, обіцяє принести дощі та грози у низку областей нашої держави. Водночас у деяких регіонах температура може піднятися до +29 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Що очікувати від погоди 11 червня
Синоптики розповіли, що в ніч на вівторок погоду в Україні визначатиме антициклон у прохолодному повітрі – тому буде без опадів. Але вже зранку на захід країни насувається атмосферний фронт. Упродовж дня він принесе вологу повітряну масу, яка сягне регіонів уздовж лінії Вінниця – Київ – Черкаси.
На решті території переважатиме малохмарна погода. Найбільше прогріється повітря на півдні та сході країни.
У цей день в Україні прогнозується мінлива хмарність. У нічні години короткочасні дощі можливі у північно-західній частині країни, а вдень – у західних областях, а також на території Житомирської, Вінницької, місцями Київської, Черкаської та Одеської областей. Подекуди можливі грози.
На решті території України опадів не передбачається.
Вітер переважно південного напрямку, у західних регіонах – північно-західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, у Карпатському регіоні вдень місцями пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від +8 до +13 градусів, у південних областях – від +13 до +18 градусів. Удень у західних регіонах очікується від +17 до +22 градусів, у північних та більшості центральних областей – від +20 до +25 градусів, на решті території, зокрема на півдні та сході, температура підніметься до +24 – +29 градусів.
У Києві також прогнозують мінливу хмарність, а ввечері короткочасний дощ. Стовпчики термометра у столиці вночі показуватимуть +10 – +12 градусів, а вдень – +21 – +23 градуси.
Якою буде температура в обласних центрах
- Київ +21...+23
- Ужгород +21...+23
- Львів +18...+20
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +19...+21
- Чернівці +20...+22
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +18...+20
- Рівне +19...+21
- Житомир +20...+22
- Вінниця +21...+23
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +26...+28
- Сімферополь +27...+29
- Кропивницький +23...+25
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +22...+24
- Суми +22...+24
- Полтава +23...+25
- Дніпро +24...+25
- Запоріжжя +26...+28
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +24...+26
- Харків +25...+27
Прогноз погоди в Україні на 11 червня / Карта Укргідрометцентру