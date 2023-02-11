Температура близько нуля та снігопади на Сході: прогноз погоди в Україні на 12 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 12 лютого, обіцяє опади по всій Україні. Однак якщо у більшості областей вони будуть неістотними, то на Схід держави та деякі південні області очікують мокрий сніг та дощі.
Температура повітря при цьому триматиметься близько нуля ледь не у кожній області України. Однак найтепліша погода порадує українців південних областей.
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Прогноз погоди на 12 лютого від Укргідрометцентру
Варто зазначити, що й у темну пору доби синоптики не очікують суттєвих морозів. Температура триматиметься в межах від -4 до 0. Вдень ж на Заході нашої держави очікують від 0 до +3 градусів, і лише у Закарпатській області повітря прогріється до +5.
На Півночі температура очікується в межах -2 до +2, а на Сході – від -2 до +3. Найтеплішим повітря буде на Півдні України, де вдень не прогнозують мінусів на термометрах. Там температура коливатиметься від +3 до +5.
Погода у містах України 12 лютого
- Київ – 0...+2
- Ужгород – +3...+5
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – -1...+1
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – 0...+2
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – +1...+3
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – 0...+2
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Сімферополь – +3...+5
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – -1...+1
- Суми – -2...0
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – +1...+3
- Запоріжжя – +1...+3
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – -1...+1
- Харків – -2...0