Значні дощі, а подекуди грози: якою буде погода в Україні 14 травня

У четвер, 14 травня, погода в Україні буде хмарною. В центральних областях прогнозується дощ, а подекуди й сильні грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода 14 травня?

У четвер, 14 травня, погода в Україні буде хмарною з невеличкими проясненнями. Помірні дощі пройдуть в центральних регіонах країни.

На заході України опадів не прогнозується. Вітер переважно буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду, а температура вночі буде від 2 до 7 градусів тепла.

У північних регіонах вночі прогнозується від 4 до 9 градусів тепла, а в усіх інших областях – 8 – 13 градусів.

Температура повітря у великих містах 14 травня

Київ +16...+18;

Ужгород +17...+19;

Львів +17...+19;

Івано-Франківськ +17...+19;

Тернопіль +16...+18;

Чернівці +16...+18;

Хмельницький +16...+18;

Луцьк +17...+19;

Рівне +17...+19;

Житомир +16...+18;

Вінниця +16...+18;

Одеса +16...+18;

Миколаїв +16...+18;

Херсон +17...+19;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +16...+28;

Черкаси +15...+17;

Чернігів +16...+18;

Суми +16...+18;

Полтава +15...+17;

Дніпро +17...+19;

Запоріжжя +18...+20;

Донецьк +18...+20;

Луганськ +19...+21;

Харків +19...+21.

Погода в Україні 14 травня / Карта Укргідрометцентру

Що ще відомо про погоду в Україні?

Найближчими днями в Україні очікується дощова погода з можливими грозами та шквальним вітром. Температура повітря варіюватиметься від 8 до 23 градусів тепла, залежно від доби та регіону.

Таку погоду прогнозують у центральних, південних та східних областях. Жовтий рівень небезпеки оголошено для регіонів, де вітер може досягати 20 метрів за секунду, що становить загрозу для людей та інфраструктури.

Грози, шквали та град є серйозною загрозою для людей і інфраструктури. Пориви вітру до 20 метрів за секунду можуть обривати дроти, ламати дерева та пошкоджувати дахи будинків.