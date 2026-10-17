Дощитиме майже по всій Україні: де на вихідних пригріє до +21

Цими вихідними, 17 та 18 жовтня, більшість областей України накриють дощі різної інтенсивності. Через надходження теплих і вологих повітряних мас із південного сходу та Чорноморського регіону в окремих областях також можливі тумани

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

Прогноз погоди на вихідні

Субота, 17 жовтня

У західних областях буде хмарно з проясненнями. Уночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень опади вщухнуть. Подекуди накриє туман. Уночі температура повітря становитиме +3…+8 градусів, а удень прогріється лише до +8…+13 градусів.

На Півночі країни також очікується хмарна погода, але без опадів. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах +7…+12 градусів, а удень стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів.

У центральних областях уночі місцями можливий туман. Удень пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Температура повітря становитиме +6…+11 градусів уночі та +12…+17 градусів удень.

У південних регіонах країни вранці та вдень пройдуть дощі, місцями утворюватиметься туман. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +6…+11 градусів, а удень сягне +10…+15 градусів.

На Сході країни можливий невеликий дощ лише вдень місцями на Харківщині. Уночі температура повітря становитиме +8…+13 градусів, а удень повітря прогріється до +17…+22 градусів.

Неділя, 18 жовтня

У західних областях місцями знову дощитиме. На Буковині та Прикарпатті вдень можливі значні опади. Подекуди очікується туман. У нічні години температура становитиме +6…+11 градусів, а у денні – +9…+15 градусів.

На Півночі країни дощі прогнозують у Київській та Чернігівській областях. Температура повітря коливатиметься в межах +7…+12 градусів уночі та +12…+17 градусів вдень.

У центральних регіонах протягом доби буде хмарно та дощитиме. Удень місцями можлива гроза, а в окремих районах – туман. Температура повітря вночі буде в межах +7…+12 градусів, а удень підніметься до +15…+21 градуса.

У південних областях та Криму очікуються невеликі, місцями помірні дощі. У Криму та Приазов'ї опади супроводжуватимуться грозами. Уночі температура повітря становитиме +8…+13 градусів, а удень пригріє до +13…+18 градусів.

У східних областях вдень місцями йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься в межах +8…+13 градусів уночі та +16…+21 градуса вдень.