Укр Рус
24 Канал Новини України Вночі може бути мороз: прогноз погоди на 17 березня
16 березня, 14:42
Вночі може бути мороз: прогноз погоди на 17 березня

Ірина Чеботнікова

У вівторок, 17 березня, в Україні буде відносно сонячно. Вдень повітря прогріється до +10, місцями до +13 градусів.

Але вночі все ще досить холодно – якщо на Півдні та Сході може бути до +4 градусів уночі, то на більшості території України буде нуль і навіть мороз. Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Якою буде погода в Україні 17 березня? 

Очікуємо мінливу хмарність. На сході, вдень і на південному сході країни, Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. 

Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. 

Температура вночі від +2 до -3. Вдень +5...+10, на заході та південному заході країни до +13, у північно-східній частині +2...+7. 

Який прогноз погоди на 17 березня в Києві та на Київщині? 

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. 

Температура по області вночі від +2 до -3, вдень +5…+10. У Києві вночі 0...-2, вдень +8...+10. 

Погода в обласних центрах 

  • Київ +8...+10
  • Ужгород +11...+13
  • Львів +10...+12
  • Івано-Франківськ +9...+11
  • Тернопіль +10...+12
  • Чернівці +10...+12
  • Хмельницький +10...+12
  • Луцьк +10...+12
  • Рівне +10...+12
  • Житомир +9...+11
  • Вінниця +9...+11
  • Одеса +10...+12
  • Миколаїв +10...+12
  • Херсон +8...+10
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +9...+11
  • Черкаси +7...+9
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +4...+6
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +7...+9
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +6...+8
  • Луганськ +6...+8
  • Харків +4...+6 


Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Укргідрометцентр 

В Україні буде холодніше 

  • Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що на початку тижня буде холодніше. Це пов'язано зі зниженням атмосферного тиску. 

  • В Укргідрометцентрі говорять, що 17 – 18 березня може бути дощ і мокрий сніг. Така погода охопить низку регіонів.