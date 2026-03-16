Вночі може бути мороз: прогноз погоди на 17 березня
У вівторок, 17 березня, в Україні буде відносно сонячно. Вдень повітря прогріється до +10, місцями до +13 градусів.
Але вночі все ще досить холодно – якщо на Півдні та Сході може бути до +4 градусів уночі, то на більшості території України буде нуль і навіть мороз. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні 17 березня?
Очікуємо мінливу хмарність. На сході, вдень і на південному сході країни, Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі від +2 до -3. Вдень +5...+10, на заході та південному заході країни до +13, у північно-східній частині +2...+7.
Який прогноз погоди на 17 березня в Києві та на Київщині?
Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура по області вночі від +2 до -3, вдень +5…+10. У Києві вночі 0...-2, вдень +8...+10.
Погода в обласних центрах
- Київ +8...+10
- Ужгород +11...+13
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +10...+12
- Рівне +10...+12
- Житомир +9...+11
- Вінниця +9...+11
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +8...+10
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +7...+9
- Чернігів +5...+7
- Суми +4...+6
- Полтава +5...+7
- Дніпро +7...+9
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +6...+8
- Луганськ +6...+8
- Харків +4...+6
Прогноз погоди в Україні на 17 березня / Укргідрометцентр
В Україні буде холодніше
Синоптик Ігор Кібальчич розповів, що на початку тижня буде холодніше. Це пов'язано зі зниженням атмосферного тиску.
В Укргідрометцентрі говорять, що 17 – 18 березня може бути дощ і мокрий сніг. Така погода охопить низку регіонів.