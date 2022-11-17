В Україні найближчим часом вдарять морози до -10 градусів

В Україні вже випав перший сніг. На цьому зимова погода у листопаді зупинятися не планує. Далі – зниження температури до -10 градусів.

Похолодання буде поступовим

18 листопада температура повітря опуститься до -6...-1 градусів. 19 – 20 листопада стане ще холодніше.

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Тобто похолодання відбуватиметься поступово. Вже на вихідних стовпчики термометрів покажуть в Україні -10...-8 градусів.

В Укргідрометцентрі розповіли, що похолодання пов'язане з поширенням на територію України холодного повітря з півночі Європи. На поверхні землі утвориться сніговий покрив розміром 3 – 8 сантиметрів, а місцями відбуватиметься налипання мокрого снігу. На дорогах утвориться ожеледиця.

До цього додасться штормовий вітер. Він рухатиметься зі швидкістю 15 – 18 метрів на секунду.

Зміна погодних умов може призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. І рівень загрози, жовтий,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що морози до -10 градусів можливі вночі.