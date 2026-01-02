Укргідрометцентр оголосив штормове попередження: які області накриє негода
- 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду, оголошено жовтий рівень небезпечності.
- Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.
У чотирьох регіонах України 2 січня оголосили підвищений рівень небезпечності. Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
В яких регіонах оголосили штормове попередження?
За даними Укргідрометцентру, 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з цим там оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.
Синоптики зазначають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.
Синоптики оголосили штормове попередження / Скриншот Укргідрометцентру
Що варто знати про погоду в Україні?
2 січня в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом у північних та західних областях. Температура вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
На Водохреще в Україні очікується плюсова температура та опади. З 5 до 9 січня можливі сніг та дощ на Півдні та Сході України, а на решті території може бути мороз.
Початок січня в Україні буде з морозами, зокрема, вночі температура може опуститися до -16 градусів. Проте 3 січня очікується потепління з можливими опадами.