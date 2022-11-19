Мокрий сніг, зливи, ожеледиці й морози до -10: прогноз погоди на 20 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в неділю, 20 листопада, буде багатою на неприємні сюрпризи. У більшості областей температура весь день буде нижче 0, і жоден регіон не оминуть опади.
Температура повітря по всій країні коливатиметься у межах від -10 до +17 градусів. Найхолодніше буде на Житомирщині та Сумщині, а найтепліше – в Криму.
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Погода в регіонах
На Заході вдень синоптики прогнозують незначні опади у вигляді снігу. Уночі температура повітря здебільшого опуститься до -8 градусів. Однак удень все ж вона буде ближчою до 0, а на Закарпатті до +4 градусів. Також вдень можливе посилення вітру.
На Півночі вночі буде доволі холодно – на Житомирщині та Сумщині температура повітря знизиться до -10 градусів. Удень температура також залишатиметься на рівні нижче 0 градусів. Вдень синоптики прогнозують в регіоні мокрий сніг.
Центральні області України вдень накриє мокрий сніг та подекуди дощі. Вночі також можливі опади у вигляді снігу. Удень температура повітря таки підніметься вище 0 і досягатиме подекуди +5 градусів.
На Сході також очікують дощі зі снігом, але без значних морозів – здебільшого до -1 градуса. Однак на Харківщині вночі очікують і до -4 градусів.
На Південь ідуть дощі. Подекуди синоптики прогнозують ледь не зливи, особливо на Миколаївщині та Херсонщині. Уночі температура нижче 0 опуститься тільки на Миколаївщині, але вдень температура коливатиметься в межах від +6 до +17 градусів.
У Києві вдень очікують на невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря становитиме -4...-2 градуси.
У всіх регіонах, крім Півдня, синоптики попереджають про загрозу ожеледиць. Оголошений І рівень небезпеки, тобто жовтий.
Погода в містах
Ужгород – +2...+4
Львів – -2...-4
Івано-Франківськ – -3...-1
Тернопіль – -3...-1
Чернівці – -3...-1
Хмельницький – -2...0
Луцьк – -3...-1
Рівне – -4...-2
Житомир – -5...-3
Вінниця – -2...0
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +10...+12
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +1...+3
Черкаси – -4...-2
Чернігів – -3...-1
Суми – -3...-1
Полтава – 0...+2
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +1...+3
Київ – -4...-2