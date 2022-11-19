Мокрий сніг, зливи, ожеледиці й морози до -10: прогноз погоди на 20 листопада

Погода в Україні в неділю, 20 листопада, буде багатою на неприємні сюрпризи. У більшості областей температура весь день буде нижче 0, і жоден регіон не оминуть опади.

Температура повітря по всій країні коливатиметься у межах від -10 до +17 градусів. Найхолодніше буде на Житомирщині та Сумщині, а найтепліше – в Криму.

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Погода в регіонах

На Заході вдень синоптики прогнозують незначні опади у вигляді снігу. Уночі температура повітря здебільшого опуститься до -8 градусів. Однак удень все ж вона буде ближчою до 0, а на Закарпатті до +4 градусів. Також вдень можливе посилення вітру.

На Півночі вночі буде доволі холодно – на Житомирщині та Сумщині температура повітря знизиться до -10 градусів. Удень температура також залишатиметься на рівні нижче 0 градусів. Вдень синоптики прогнозують в регіоні мокрий сніг.

Центральні області України вдень накриє мокрий сніг та подекуди дощі. Вночі також можливі опади у вигляді снігу. Удень температура повітря таки підніметься вище 0 і досягатиме подекуди +5 градусів.

На Сході також очікують дощі зі снігом, але без значних морозів – здебільшого до -1 градуса. Однак на Харківщині вночі очікують і до -4 градусів.

На Південь ідуть дощі. Подекуди синоптики прогнозують ледь не зливи, особливо на Миколаївщині та Херсонщині. Уночі температура нижче 0 опуститься тільки на Миколаївщині, але вдень температура коливатиметься в межах від +6 до +17 градусів.

У Києві вдень очікують на невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря становитиме -4...-2 градуси.

У всіх регіонах, крім Півдня, синоптики попереджають про загрозу ожеледиць. Оголошений І рівень небезпеки, тобто жовтий.

Погода в містах

Ужгород – +2...+4

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -3...-1

Тернопіль – -3...-1

Чернівці – -3...-1

Хмельницький – -2...0

Луцьк – -3...-1

Рівне – -4...-2

Житомир – -5...-3

Вінниця – -2...0

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – -4...-2

Чернігів – -3...-1

Суми – -3...-1

Полтава – 0...+2

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +8...+10

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +1...+3

Київ – -4...-2

Прогноз погоди на 20 листопада / Карта Укргідрометцентру