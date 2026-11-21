Цими вихідними, 21 та 22 листопада, в Україні переважатиме погода без опадів, однак подекуди все ж пройдуть дощі із мокрим снігом. Температура повітря очікується вищою за кліматичну норму.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.

На яку погоду чекати?

Субота, 21 листопада

У західних областях місцями очікується невеликий дощ, а в Карпатах він буде із мокрим снігом. Подекуди можливий туман. Температура повітря становитиме 0…+6 градусів уночі та +2…+7 градусів удень. На високогір'ї Карпат протягом доби прогнозують 0…-5 градусів.

У північних областях опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься в межах +1…+6 градусів уночі та +3…+8 градусів удень.

У центральних регіонах вдень місцями дощитиме. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 градусів, а удень потеплішає лише до +5…+10 градусів.

На Півдні країни у нічні години місцями можливий туман. Удень можливий локальний невеликий дощ. Стовпчики термометрів покажуть +7…+12 градусів уночі та +9…+14 градусів удень.

У східних областях істотних опадів не передбачається. Уночі температура повітря становитиме +2…+7 градусів, удень коливатиметься в межах +5…+10 градусів.

Неділя, 22 листопада

У західних областях удень місцями йтиме невеликий дощ та мокрий сніг, а в Карпатах прогнозують значний сніг. Подекуди дороги вкриє ожеледиця. Температура повітря становитиме -3…+2 градуси уночі та +2…+7 градусів удень. У Карпатах уночі очікується -3…-8 градусів, вдень 0…-5 градусів.

На Півночі країни опадів не прогнозують. Температура коливатиметься в межах 0…-5 градусів уночі та 0…+5 градусів удень.

У центральних регіонах також очікується суха погода. У нічні години температурні позначки будуть в межах -3…+2 градусів, а удень піднімуться до +2…+7 градусів.

У південних областях істотних опадів не очікується. Лише у Криму можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме +2…+7 градусів уночі та +7…+12 градусів удень.

У східних областях уночі передбачається невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі коливатимуться в межах 0…+5 градусів, а удень сягнуть +2…+7 градусів.