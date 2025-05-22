Грози та шквали сунуть на Захід: коли та де очікувати сильну негоду

Негода суне на низку областей України. Погіршення погодних умов очікують 22 – 23 травня.

У багатьох регіонах будуть грози, град та шквальний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Де вируватиме негода 22 – 23 травня

Синоптики попереджають, що 22 травня у західних та Вінницькій областях будуть грози, місцями град, шквали 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено штормове попередження та І рівень небезпечності, жовтий.

23 травня негода продовжуватиме вирувати у цих регіонах, а також на Житомирщині.

Вдень у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій та Житомирській областях очікуються грози, місцями – град (опади 6 – 19 міліметрів) і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду,

– пишуть у ДСНС.

I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Українців закликають бути обережними.

Погіршення погоди 23 травня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Міська влада Львова нагадує, що про виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій потрібно повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80. Інші міста також можуть знайти дану інформацію на сайтах міських рад.