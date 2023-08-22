У кількох областях можливі короткочасні дощі: погода в Україні на 22 серпня

Погода в Україні у вівторок, 22 серпня, лишатиметься спекотною і сухою. Водночас у кількох областях усе ж можуть випасти опади у вигляді короткочасного дощу.

Стабільною лишається і пожежна небезпека на території нашої держави. Її оголосили у 17 областях України, а також у Криму.

До теми Похолоданню бути: коли знизиться температура і знову дощитиме в більшості областей

Яка буде погода в Україні 22 серпня

В Україні збережеться стійка спека та обмежена кількість опадів. Температура по країні коливатиметься від +26 до +34 градусів в залежності від регіону. Тому людям рекомендується вживати заходів обережності під час виходу на вулицю, зокрема носити сонцезахисні окуляри та головний убір, щоб захиститися від інтенсивного сонця та ультрафіолету.

На Заході очікується мінлива погода. У Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікуються короткочасні опади. Тим часом на решті території регіону спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря коливатиметься від +26 до +33 градусів. При цьому найвища температура буде на Закарпатті – до +33 градусів.

На Півночі нашої країни жителів очікують спекотні температури та посушливі умови. Проте опади очікуються в Сумській області, куди завітають короткочасні зливи. Температура в регіоні коливатиметься від +24 до +29 градусів за Цельсієм. Швидкість вітру буде від 5 до 10 метрів за секунду.

На Півдні й в Центрі України зберігатиметься суха погода з мінливою хмарністю. Так, температура там підніметься – до +34 градусів. Найбільш спекотно буде у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій областях, а також у Криму.

На Сході країни очікується мінлива погода. У Полтавській та Харківській областях прогнозують опади, в інших регіонах буде сухо. Температура коливатиметься від +29 до +31 градуса.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Укргідрометцентр також оприлюднив попередження жителям багатьох областей нашої держави, включно з Кримом, про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Експерти центру пояснили, що цей підвищений ризик пов'язаний з поєднанням високих температур і тривалої відсутності опадів, що значно збільшує ймовірність і швидкість лісових пожеж.

Надзвичайну пожежну небезпеку оголосили у таких областях України:

Київська;

Черкаська;

Житомирська;

Хмельницька;

Вінницька;

Тернопільська;

Рівненська;

Львівська;

Чернівецька;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Одеська;

Харківська;

Донецька;

Полтавська;

Волинь;

Крим.



Пожежна небезпека в Україні 22 серпня / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +31...+33

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +26...+28

Житомир – +26...+28

Вінниця – +29...+31

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +27...+29

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +28...+30



Прогноз погоди на 22 серпня / Карта Укргідрометцентру