Град, грози та шквали вітру: сьогодні частину України охопить сильна негода
- Негода у вигляді гроз, граду та шквалів вітру очікується у західних та Вінницькій областях України.
- Оголошено I рівень небезпечності, жовтий, через сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду.
Частину областей попередили про небезпечні та стихійні явища, очікуються грози та град, подекуди буде сильний вітер. Негода охопить західні регіони.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та Хмельницький обласний центр з гідрометеорології.
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Де буде вирувати негода
За даними Укргідрометцентру, у четвер, 22 травня, вдень у західних та Вінницькій областях грози, місцями град, а також шквали. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Через це у відповідних регіонах оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Негода у західних областях України / Карта Укргідрометцентру
Окремо Хмельницький обласний центр з гідрометеорології також повідомляє про небезпечні метеорологічні явища на території обласного центру та області. Там також очікуються сильні шквали вітру, місцями можливий град.
До слова, синоптики прогнозували, що 21 травня у східних і Дніпропетровській областях, 22 – 23 травня у західних короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території без опадів. За орієнтовним прогнозом на картах, дощі очікуються і 24 – 25 травня.