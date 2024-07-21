У низці областей – короткочасні дощі та грози: прогноз погоди в Україні на 22 липня

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 22 липня, обіцяє принести в низку областей нашої держави незначні опади. Там можуть місцями пройти короткочасні дощі.

Окрім того, також у деяких регіонах нашої держави можливі грози. Тому, виходячи з дому, не забудьте взяти з собою парасольку.

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Якою буде погода в Україні 22 липня

В Укргідрометцентрі розповіли, що 22 липня в усіх областях нашої держави очікують мінливу хмарність.

У Карпатах, Прикарпатті, деяких центральних та південних областях, а також на Київщині вночі та Чернігівщині та Сумщині вдень синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території країни буде сухо, без опадів.

Цього дня вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі коливатиметься від +14 до +19 градусів, а вдень – від +25 до +30 градусів. У південній частині та східних областях вночі стовпчики термомера можуть показувати від +19 до +24 градусів, а вдень – від +29 до +34 градусів.

У Києві та області вдень буде без опадів. У столиці нашої держави температура вночі може становити від +17 до +19 градусів, а вдень – від +27 до +29 градусів.

Де оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

В Укргідрометцентрі також попередили, що 22 липня у центральних, східних, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Чернівецькій областях, а також на Волині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тому необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритій місцевості та користуючись вогнем на природі.

Надзвичайна пожежна небезпекапогодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



У більшості областей України попереджають про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +27...+29

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27..+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27…+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +31...+33

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +26...+28

Харків – +29...+31



Прогноз погоди в Україні 22 липня / Карта Укргідрометцентру