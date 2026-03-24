Температура дещо знизиться, а опади прогнозують лише в одному регіоні: погода на 25 березня

У середу, 25 березня, погодні умови в Україні зміняться не суттєво. Лише на південному сході місцями можливий невеликий дощ.

Про це інформують у Укргідрометцентрі.

Як зміниться погода 25 березня?

У середу погода в Україні майже не зміниться, але атмосферний тиск поступово знижуватиметься. Більшість територій країни залишатиметься без опадів, тоді як на південному сході місцями можливий невеликий дощ.

Очікується мінлива хмарність. Вітер буде помірним – переважно північно-східний, а в західних та північних областях змінюватиметься на південно-західний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2. На півдні буде дещо тепліше – від +2 до +7 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 11 – 16 градусів тепла.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайтеся, якою буде погода саме у вашому місті в сервісі 24 Каналу.

Якою буде температура у великих містах України?

Київ +12...+14;

Ужгород +12...+14;

Львів +13...+15;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +13...+15;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +12...+14;

Одеса +13...+15;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +11...+13;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +12...+14;

Чернігів +11...+13;

Суми +11...+13;

Полтава +13...+13;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +13...+15;

Луганськ +13...+15;

Харків +11...+13.



Температура в Україні 25 березня / Фото Укргідрометцентру

