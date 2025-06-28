Де будуть дощі та грози, а в яких областях – спека: погода на останні вихідні червня

В останні вихідні червня буде переважно нестійка та вітряна погода по всій Україні. Йтимуть дощі, подекуди грози і град. У частині областей повітря прогріється до +30 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на вихідні, 28 – 29 червня

Метеоролог зазначив, що під впливом циклонічної діяльності й атмосферних фронтів із заходу, у наступні 2 доби на більшій частині території України йтимуть невеликі, подекуди помірні дощі. В окремих населених пунктах можливі грози та шквалисті пориви вітру.

За прогнозом Кібальчича, температура буде коливатися в межах кліматичної норми. коливатиметься в межах кліматичної норми.

У суботу, 28 червня, на Заході вдень без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Удень +19 – +24 градуси, тільки на Закарпатті до +26 градусів.

На Півночі вдень помірні, місцями значні опади. В окремих населених пунктах можливий град. Вітер західний, 9 – 14 метрів на секунду, подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Температура повітря вдень +18 – +23 градуси.

У центральних областях удень помірні дощі та грози. Вітер західний, 9 – 14 метрів на секунду, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду. Удень +20 – +25 градусів, на Дніпропетровщині до +28 градусів.

На Півдні й у Криму вранці та вдень дощі з грозами, подекуди можливі шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Удень поривчастий вітер. +23 – +28 градусів, у Криму та Приазов'ї подекуди до +31 градуса.

На Сході вдень помірні дощі, місцями грози. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря +22 – +27 градусів.

У неділю, 29 червня, на Заході невеликі, місцями помірні короткочасні дощі з локальними грозами. Вітер переважно західний, уночі 5 – 10 метрів на секунду, удень 9 – 14, місцями можливе посилення до 15 – 17 метрів на секунду. Вночі +11 – +16, удень +22 – +27 градусів, на Закарпатті до +30 градусів.

На Півночі вночі без істотних опадів, тільки на Сумщині дощ. Удень по всьому регіону невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, удень +20 – +25 градусів.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, подекуди можливі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, удень +22 – +27 градусів.

У південних областях і Криму тепла й переважно сонячна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, вранці та вдень пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +14 – +19 градусів, удень +26 – +31 градус.

На Сході хмарна й дощова погода протягом усієї доби. Удень можливі окремі грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, удень +19 – +24 градуси.