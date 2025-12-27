В одній з західних областей оголосили штормове попередження: прогнозують сильні хуртовини
- 28 грудня у Львівській області оголосили штормове попередження через сильний вітер та хуртовини.
- Очікуються пориви вітру до 28 м/с, значний сніг та ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту і роботу комунальних служб.
У неділю, 28 грудня, у Львівській області оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують в регіоні сильний вітер та хуртовини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Якою буде погода на Львівщині?
За даними Львівського регіонального гідрометцентру, 28 грудня у Львівській області прогнозуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.
Вранці та вдень вітер може посилитися до 25 – 28 метрів за секунду. Синоптики також прогнозують сильні хуртовини, місцями значний сніг, а на дорогах можлива ожеледиця.
Погода у самому Львові, за прогнозами, в цей день буде аналогічною.
ІІ рівень небезпечності, помаранчевий,
– йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що погодні умови на Львівщині можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи служб електропостачання, комунального господарства та зв'язку.
Прогнози синоптиків: останні новини
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні в період з 27 по 29 грудня буде нестійкою та холодною, оскільки через надходження повітряних мас із півночі Скандинавії подекуди накриватимуть атмосферні фронти.
Протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що, як зауважує Укргідрометцентр, на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.
Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.