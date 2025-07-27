Дощі, грози та град не відступають: українців попередили про негоду

У деяких регіонах України 28 липня можливі значні дощі, грози, град та шквали. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

А також зазначають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В яких областях можлива негода?

Гроза, вночі значний дощ, місцями шквали зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду 28 липня очікуються на Волині. Схожу погоду, але з градом діаметром 6 – 19 міліметрів, прогнозують на Вінниччині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині та Рівненщині.

У Чернівецькій області також можливий значний дощ. Тоді як на Черкащині очікуються грози, град та шквали зі швидкістю до 15 – 22 метрів за секунду.

Окрім цього, значні дощі та грози можливі на Житомирщині. У Київській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують грози, а вдень в окремих районах град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. У зв'язку з такими погодними умовами в цих областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.



Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності на 28 липня / Карта Укргідрометцентру