Дощі, грози та град не відступають: українців попередили про негоду
- 28 липня у деяких регіонах України прогнозують значні дощі, грози, град та шквали, що можуть ускладнити роботу підприємств і транспорту.
- Жовтий рівень небезпечності оголошено у декількох областях.
У деяких регіонах України 28 липня можливі значні дощі, грози, град та шквали. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
А також зазначають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також В частині України – грози, град і шквали, в іншій – сильна спека: прогноз погоди на 27 липня
В яких областях можлива негода?
Гроза, вночі значний дощ, місцями шквали зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду 28 липня очікуються на Волині. Схожу погоду, але з градом діаметром 6 – 19 міліметрів, прогнозують на Вінниччині, Кіровоградщині, Івано-Франківщині та Рівненщині.
У Чернівецькій області також можливий значний дощ. Тоді як на Черкащині очікуються грози, град та шквали зі швидкістю до 15 – 22 метрів за секунду.
Окрім цього, значні дощі та грози можливі на Житомирщині. У Київській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують грози, а вдень в окремих районах град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду. У зв'язку з такими погодними умовами в цих областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності на 28 липня / Карта Укргідрометцентру