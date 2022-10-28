Найтепліший день, але подекуди – з дощами: прогноз погоди на 29 жовтня
Джерело:Наталка Діденко
Погода в Україні у суботу, 29 жовтня, потішить теплом. Цей день обіцяють найтеплішим найближчим часом. То ж не проґавте можливість погуляти сонячними осінніми вулицями.
Удень температура повітря в Україні коливатиметься в межах +14...+19 градусів. Небо буде сонячним.
До теми Сніг, мороз та кілька теплих днів: народний синоптик про погоду в Україні у листопаді
Де обіцяють дощ
Попри сонце й тепло, синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про можливий дощ. Однак опади очікуються у західних та північних областях. На щастя, вони будуть не сильні, то ж суттєво на погоду впродовж дня не вплинуть.
У Києві Діденко прогнозує хмарну, але теплу погоду. Температура повітря прогріється до +16...+17 градусів.
Практично це найтепліший день з найближчої синоптичної перспективи, хоча й з невеликим дощиком,
– розповіла синоптикиня.
Водночас в Укргідрометцентрі невеликий дощ обіцяють в іншій частині України. Зокрема, опади можливі на півночі Лівобережжя. Зранку та вночі у східних та західних областях будуть тумани, то ж водіям варто бути обережними на дорогах.
Вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +7...+14
Львів – +8...+17
Івано-Франківськ – +7...+18
Тернопіль – +8...+18
Чернівці – +8...+18
Хмельницький – +7...+17
Луцьк – +8...+16
Рівне – +8...+16
Житомир – +8...+16
Вінниця – +7...+17
Одеса – +8...+17
Миколаїв – +8...+17
Херсон – +8...+16
Сімферополь – +8...+15
Кропивницький – +7...+16
Черкаси – +7...+16
Чернігів – +7...+15
Суми – +6...+14
Полтава – +7...+14
Дніпро – +7...+15
Запоріжжя – +8...+14
Донецьк – +5...+12
Луганськ – +3...+12
Харків – +6...+13
Київ – +8...+16
Прогноз погоди в Україні на 29 жовтня / Карта Укргідрометцентру