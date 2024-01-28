Мінлива хмарність, без значних опадів: прогноз погоди в Україні на 29 січня

Прогноз погоди в Україні у понеділок, 29 січня, буде хмарним з проясненнями. По всій території нашої держави також не очікують опадів.

Температура цього дня по всій Україні буде схожою із тією, що була попередньої доби. Тому громадяни нашої держави можуть насолодитися комфортною та не надто холодною погодою.

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Якою буде погода в Україні 29 січня

Цього дня у всіх регіонах України буде суха погода, без значних опадів. Крім того, впродовж дня крізь хмари пробиватимуться яскраві промінчики сонця, тому це чудовий день для прогулянки на свіжому повітрі.

Швидкість вітру 29 січня буде відрізнятися у залежності від регіону України. Так, на Заході та Півночі нашої держави його швидкість сягатиме від 3 до 8 метрів на секунду, у центральних областях – 5 – 10 метрів на секунду, а на Півдні – від 7 до 12 метрів на секунду.

На Заході України цього дня прогнозують мінливу хмарність з проясненнями. Температура по областях коливатиметься від -1 до +2 градусів. Найтепліше 29 січня буде на Закарпатті, де стовпчики термометра можуть піднятися до +4 градусів.

На Півночі України погода буде схожою, адже там також не очікують опадів. Температура у регіоні буде трохи нижчою і може опуститися до -2 градусів.

У центральних і східних областях також прогнозують мінливу хмарність. Жителів регіонів також потішать промінчики зимового сонця, а температура може коливатися від -1 до +3 в залежності від області.

Подібною буде погода у південних областях. Там також не прогнозують значних опадів, а температура становитиме від -1 до +1 градуса. Водночас опади у вигляді невеличкого мокрого снігу все ж можуть випасти у Криму.

Температура в обласних центрах України

Київ – 0...-2

Ужгород – +2...+4

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – -1...+1

Тернопіль – -1..+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – -1...+1

Житомир – -1...+1

Вінниця – -1...+1

Одеса – -1...+1

Миколаїв – -1...+1

Херсон – -1...+1

Сімферополь – -1...+1

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...-2

Суми – 0...-2

Полтава – -1...+1

Дніпро – -1...+1

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...-+1

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...+1



Прогноз погоди в Україні 29 січня / Карта Укргідрометцентру