Україну накриють заморозки: синоптики попереджають про небезпечні явища

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Уночі 29 квітня заморозки до 3 градусів очікуються на сході, а також на поверхні ґрунту по всій території країни.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. У ніч на 29 квітня синоптики прогнозують заморозки в повітрі в східних областях України, де температура знизиться до 0 – 3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

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Попередження про заморозки в Україні

Згідно з попередженням, 29 квітня заморозки можуть виникнути й на поверхні ґрунту, де температура опуститься до 0 – 5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Закликаємо громадян бути уважними, особливо у східних регіонах, де ці метеорологічні явища можуть мати вплив на сільське господарство та побутові умови.

До слова, у Сумах та Харкові 27 квітня випав сніг з дощем. Синоптикиня регіонального гідрометеоцентру Марина Лисицька, така погода для квітня є нетиповою. Так, після періоду аномального тепла, яке панувало над Україною, відбулося вторгнення арктичних холодних повітряних мас.