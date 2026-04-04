У семи областях різко погіршиться погода до кінця дня: на які регіони насувається небезпека

У низці областей України оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов. Уже найближчими годинами очікуються грози, сильний вітер та пориви до 20 метрів за секунду.

Синоптики встановили перший рівень небезпечності (жовтий) та закликають бути обережними.

У яких областях очікувати негоду?

У суботу, 4 квітня, в кількох регіонах України очікується різке погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про грози, шквальний вітер та інші небезпечні метеорологічні явища, які можуть призвести до ускладнення ситуації в енергетиці та на дорогах.

Майже у всіх зазначених областях оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Це означає потенційну загрозу для населення, інфраструктури та транспорту.

Миколаївська область та Миколаїв

У найближчі 1 – 2 години в регіоні очікується гроза та посилення північного вітру. Пориви можуть досягати 15 – 20 метрів за секунду, що становить небезпеку для ліній електропередач і транспорту. Негода збережеться до кінця доби.

Херсонська область та Херсон

Синоптики прогнозують грозу та сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду.

Погодні умови можуть ускладнити ситуацію на дорогах та призвести до локальних аварій. Небезпечні явища триватимуть до завершення дня.

Дніпропетровська область та Дніпро

У регіоні вже найближчої години очікується гроза. Опади та блискавки можуть супроводжуватися короткочасним погіршенням видимості. Нестійка погода протримається до кінця дня.

Запорізька область та Запоріжжя

Тут також прогнозують грози протягом дня. Фахівці попереджають, що погодні умови можуть призвести до аварій на енергетичних об’єктах, зокрема генераторах і трансформаторах, а також до пошкодження електромереж.

Харківська область

Удень 4 квітня в області очікується гроза. Хоча сильного вітру не прогнозують, грозова активність може спричинити локальні перебої з електропостачанням.

Полтавська область та Полтава

У найближчу годину та до кінця дня синоптики прогнозують грозу. Можливі короткочасні зливи та пориви вітру, що ускладнить ситуацію на дорогах.

Рівненська область та Рівне

У регіоні очікується посилення західного вітру з поривами 15 – 20 метрів за секунду.

Негода триватиме не лише 4 квітня, а й протягом наступної доби, 5 квітня, що підвищує ризики пошкодження інфраструктури.

Синоптики закликають громадян бути обережними під час негоди: уникати перебування під деревами, не паркувати автомобілі біля рекламних щитів та ліній електропередач, а також стежити за оновленнями прогнозів. Особливу увагу радять приділити безпеці під час грози та сильного вітру.

