Суцільне скло: в Україні через дощ дороги перетворюються на справжню ковзанку
- У багатьох регіонах України через дощ дороги стали слизькими, що спричинило аварії.
- Комунальні служби працюють над усуненням небезпечних ділянок, але ризик залишається.
В Україні – знову крижана негода. У багатьох регіонах через дощ дороги перетворилися на справжню ковзанку.
Автівки заносить, а пішоходи масово падають. У мережі публікують кадри негоди, передає 24 Канал.
Які наслідки крижаної негоди в Україні?
На ковзанку перетворилися дороги, зокрема, у Києві, Львові та Івано-Франківську.
Ситуація у Львові: дивіться відео
"Комунальні служби вже працюють і підсипають небезпечні ділянки, але ризик поки зберігається. Якщо бачите особливо критичне місце – повідомте на гарячу лінію 1580. Це справді допомагає швидше відреагувати", – зазначив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
Стан покриття у Львові: дивіться відео
Синоптики попереджають, що морози посиляться, та закликають бути особливо уважними і пішоходам, і водіям. ️
Ситуація на Прикарпатті: дивіться відео
Зверніть увагу! Крижаний дощ при мінусовій температурі повітря – більш небезпечне явище для доріг, аніж сніг.
Сніг частково деформується під колесами і може забезпечувати мінімальне тертя. А от під час крижаного дощу утворюється невидимий льодяний шар, що різко зменшує коефіцієнт зчеплення шин із дорожнім покриттям.
Протиожеледні матеріали у таких випадках діють повільніше, а після обробки дороги може відбуватися повторне обмерзання.
Дороги Прикарпаття "стоять": дивіться відео
Погода в Україні
5 лютого в Україні йтиме сніг, а подекуди мокрий сніг з дощем, на дорогах – ожеледиця. На північному сході та сході країни ще утримуватимуться сильні морози. Також цього дня прогнозують сильний вітер.
Саме з 5 лютого морози почнуть слабшати. Втім, як розповіла начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, невдовзі країну знову накриє хвиля морозів. Похолодання прийде з 9 – 10 лютого.