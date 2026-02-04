4 лютого, 12:05
Жителі 4 областей України можуть опинитися у небезпеці через погоду
Основні тези
- Синоптики попереджають про "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь у західних областях України.
- Водіїв просять бути уважними та пристосовувати швидкість на дорозі під погодні умови.
Синоптики попереджають про небезпечну погоду, яка насувається на західні області України. Через метереологічні явища можуть бути ускладнення руху транспорту.
Тому водіїв закликають водіїв бути особливо обережними. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також Росія не була до цього готова: як сильні морози змінили війну та хто цим скористався
Про що попереджають синоптики?
В Україні 4 лютого оголосили "жовтий" рівень небезпеки через ожеледь та ожеледицю.
Зокрема, негоду очікують у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
Метеорологи попереджають про слизькі дороги та можливе ускладнення руху для транспорту. Тому водіїв закликають бути уважними, тримати дистанцію та пристосувати швидкість до умов на трасах.
Якої погоди чекати найближчим часом?
- У низці областей незабаром буде відлига після морозів, які приніс антициклон з Арктики. Зокрема потепління очікується 5 – 7 лютого, з опадами у вигляді снігу та дощу.
- Водночас метеорологиня Наталія Голеня попередила, що незадовго після цього нова хвиля похолодання прийде в Україну, тому "розслаблятися не потрібно". Вже з неділі, 8 лютого, зі Скандинавії до нас знову почне заходити холодне повітря.