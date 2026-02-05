Плюсові температури прийдуть з опадами: прогноз погоди на 6 лютого

По всій Україні у п'ятницю, 6 лютого, прогнозують хмарну погоду, місцями зі снігом, ожеледдю і дощем. Морози не залишать більшість регіонів, проте подекуди повітря прогріється до +11 градусів.

На дорогах можлива ожеледиця. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Якою буде погода 6 лютого?

За даними синоптиків, 6 лютого протримається хмарна погода. У більшості регіонів, окрім сходу, а вночі й південного сходу, очікується невеликий сніг. На заході та південному заході країни сніг буде із дощем.

У Житомирській, Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях вдень прогнозують ожеледь. Місцями на дорогах в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях можлива ожеледиця. Проте її не прогнозують на дорогах крайнього півдня.

Вітер південно-східний та східний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

Щодо температури повітря, то протягом доби вона становитиме від -3 до -8 градусів. Вночі на сході та північному сході похолодає до -10 – -15 градусів.

Дещо тепліше буде у західних і більшості південних областей. Там температура коливатиметься від -4 до +1 градусів. Вдень на Закарпатті та в Криму повітря прогріється від +6 до +11 градусів.

Яку температуру очікувати в регіонах?

Київ -8…-6;

Ужгород +8..+10;

Львів 0…-2;

Івано-Франківськ 0…-2;

Тернопіль 0…-2;

Чернівці 0…-2;

Хмельницький 0…-2;

Луцьк 0…-2;

Рівне 0…-2;

Житомир -6…-4;

Вінниця -4…-2;

Одеса 0…-2;

Миколаїв 0…-2;

Херсон 0…-2;

Сімферополь +8..+10;

Кропивницький -4…-2;

Черкаси -4…-2;

Чернігів -6…-4;

Суми -7…-5;

Полтава -6…-4;

Дніпро -4…-2;

Запоріжжя 0…-2;

Донецьк -5…-3;

Луганськ -7…-5;

Харків -6…-4.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / Карта Укргідрометцентру

Яку погоду очікувати днями?