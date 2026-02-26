Синоптикиня розповіла, яка погода буде на початку березня, і чи будуть сильні опади
- Протягом першої декади березня в Україні очікується суха та тепліша погода з дефіцитом опадів.
- У кінці зими можливі хмарність та нічні морози через прохолодну повітряну масу з північних широт.
Погода в Україні протягом першої декади березня здебільшого буде теплішою та сухою, тож не супроводжуватиметься істотними опадами. Але до кінця зими ще утримаються хмарність та нічні морози.
Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у телеефірі, повідомляє Укрінформ.
Дивіться також Чи повернуться морози: синоптикиня розповіла, чим цього року здивує березень в Україні
Якою буде погода на початку березня?
Синоптикиня розповіла, що, згідно з попередніми розрахунками фахівців Укргідрометцентру, через антициклональний характер погоди перша декада березня, не лише у перші дні, буде з дефіцитом опадів, тобто здебільшого сухою.
Наталія Птуха пояснила, що найближчими днями погоду на території України формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, й антициклон забезпечуватиме спокійніші процеси, зокрема, тимчасове припинення опадів.
Зараз ще у останні дні зими в нас трошечки можуть бути такі більш зимові процеси в плані того, що цей антициклон може бути більш хмарний. І разом з ним з північних широт надійшла більш прохолодна повітряна маса, тому значення температури, особливо в нічні години – стабільно з морозом,
– розповіла вона.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
Чи зміниться погода найближчими днями?
Наприкінці тижня в Україні на щонайменше кілька градусів підвищаться температурні показники. У деяких областях часткове потепління супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, але не сильно.
Синоптик Ігор Кібальчич також повідомляв, що у перші дні березня погода буде теплою. Але таке потепління спричинить активне танення снігу, що, ймовірно, призведе до підвищення рівня води в річках і підтоплення.
Згідно з місячним прогнозом Укргідрометцентру, погода протягом березня 2026 року загалом здебільшого буде теплою, температура повітря очікується у межах норми, а у деяких областях навіть може її перевищувати.