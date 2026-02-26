Синоптикиня розповіла, яка погода буде на початку березня, і чи будуть сильні опади

Погода в Україні протягом першої декади березня здебільшого буде теплішою та сухою, тож не супроводжуватиметься істотними опадами. Але до кінця зими ще утримаються хмарність та нічні морози.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у телеефірі, повідомляє Укрінформ.

Дивіться також Чи повернуться морози: синоптикиня розповіла, чим цього року здивує березень в Україні

Якою буде погода на початку березня?

Синоптикиня розповіла, що, згідно з попередніми розрахунками фахівців Укргідрометцентру, через антициклональний характер погоди перша декада березня, не лише у перші дні, буде з дефіцитом опадів, тобто здебільшого сухою.

Наталія Птуха пояснила, що найближчими днями погоду на території України формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску, й антициклон забезпечуватиме спокійніші процеси, зокрема, тимчасове припинення опадів.

Зараз ще у останні дні зими в нас трошечки можуть бути такі більш зимові процеси в плані того, що цей антициклон може бути більш хмарний. І разом з ним з північних широт надійшла більш прохолодна повітряна маса, тому значення температури, особливо в нічні години – стабільно з морозом,

– розповіла вона.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.

Чи зміниться погода найближчими днями?