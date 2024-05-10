Чи чекати у травні аномальної спеки: коли по-літньому пригріє

Ось і добігає кінця перша декада травня. Вона не була такою аномально теплою, як початок квітня. Ба більше, в частині областей навіть вдарили сильні заморозки.

Коли чекати потепління й чи буде сильна спека у травні, з посиланням на синоптиків і метеорологів передає 24 Канал.

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Спека у травні буде, чи ні

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 10 травня 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0 – 5 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині заморозки й у повітрі 0 – 3 градуси.

Тим часом на Закарпатті та узбережжі морів 5 – 10 тепла. Вдень в Україні 14 – 19, на Півдні та Південному Заході країни місцями до +22.

На вихідних вночі 3 – 10 тепла, вдень 13 – 18. Тільки на Півдні та Закарпатті тепліше, – до +21.

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах щонайменше до 14 травня спека в Україні не очікується. Так, тільки в частині областей буде до +22 градусів.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух зазначила, що відповідно до розрахунків чисельних моделей прогнозу погоди, такі великі аномалії температури, як на початку квітня, малоймовірні.

Проте, у міру того, як ми наближатимемось до літа, температура повітря підвищуватиметься і, ймовірно, знову перевищить 25 градусів, особливо на Півдні,

– зауважила Балабух.

Додамо, синоптик Ігор Кібальчич раніше писав, що в першій декаді буде відчутне похолодання. Воно триватиме орієнтовно до середини місяця. Опісля температура почне поступово підвищуватися.

Чи буде спекотним літо