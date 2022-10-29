Тепло й сухо чи морози зі снігом: у листопаді на Заході України буде аномальна погода

У західних областях України найближчими днями обіцяють теплу погоду. Навіть у середині листопада температура повітря становитиме ще +19 градусів.

Після холодного й мокрого вересня погода наче перепрошує у мешканців Заходу України. Адже майже весь жовтень там було тепло. Таку саму погоду обіцяють і в першій декаді листопада.

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Листопад дивуватиме українців теплом

У перші дні третього місяця осені повітря у Львові прогріється до +18 градусів. На вихідних 5 – 6 листопада завітає коротке похолодання. Стовпчики термометрів опустяться до +9 градусів, а з неба падатиме дощ. Однак готуватися до холодів не варто, адже 9 листопада сильно потепліє.

Синоптики обіцяють, що повітря прогріється до +19 градусів. Небо буде сонячним та ясним до 13 листопада.

Різке похолодання прийде 14 листопада. Температура повітря опуститься до нуля, а вночі вдарять морози. Синоптики навіть обіцяють сніг. Після цього періоду значного потепління вже не буде.

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В Україні фіксують сильне потепління

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що через зміни клімату температура повітря в Україні б'є рекорди. Наприклад, середня температура січня – лютого за останні кілька десятків років зросла на 2,5 градуси. Такий показник – дуже високий.