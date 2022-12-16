Кілька областей України накриють затяжні дощі

Низку регіонів України з 16 грудня накриють дощі. Температура повітря при цьому буде відносно теплою.

У п'ятницю дощі обіцяють в Центрі України. Зокрема, без парасольок краще не виходити мешканцям Вінницької, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

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На скільки в Україні затримаються дощі

Невеликий дощ супроводжуватиметься доволі сильним вітром. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів на секунду. Температура повітря буде плюсовою – +3...+5 градусів.

17 грудня дощі поширяться ще у низку областей:

Одеську,

Миколаївську,

Херсонську,

Запорізьку,

Луганську,

Донецьку,

Харківську,

Закарпатську.

Але повітря стане теплішим. Як для середини грудня показники будуть дуже високими – до +13 градусів в Центрі та на Сході. У Херсоні буде ще тепліше – стовпчики термометрів підіймуться до +15 градусів. Водночас у Крим завітає весна – там обіцяють +17...+19 градусів.

Потепління супроводжуватиметься і яскравим сонцем. Попри те, що падатиме дощ, небо вдень буде ясним.

Зауважимо, на Півночі та на Заході також будуть дощі, але разом з ними і сніг.

Останнім дощовим днем буде 18 грудня. Щоправда, у цей день лише дощ падатиме у південних областях і на Донбасі. В Центрі до нього додасться мокрий сніг. Температура повітря опуститься, але все ще буде плюсовою.