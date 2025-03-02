Чи буде різке потепління вже найближчими днями: прогноз погоди на тиждень

У першій декаді березня в Україні очікується справжня весняна погода. Буде тепло й сонячно.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Потепління в Україні

Внаслідок встановлення над Центральною та Східною Європою області високого тиску, а ще надходження з південного заходу теплого повітря протягом усього тижня в Україні істотно підвищиться температура повітря, особливо на Заході та Півдні, зазначив Кібальчич.

Також, за прогнозом метеоролога, опадів практично не передбачається, а вночі та вранці в окремих районах можливі короткочасні тумани, зазначив Кібальчич.

У понеділок, 3 березня, уночі на Півдні пройдуть невеликі, подекуди помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Також невеликий сніг можливий місцями на півночі Лівобережжя. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер переважно західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -4 – +1, вдень +1 – +6. На Одещині й крайньому Заході до +11.

У вівторок на всій території України тепло й сухо. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, удень на Півночі й Заході подекуди пориви 15 – 17 метрів на секунду, на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2, вдень +4 – +9, у південних і західних областях +10 – +12.

Очікується, що в середу, 5 березня, також утримається тепла погода без опадів. Уночі та вранці на Заході й Півдні можливий туман. Вітер західний, 7 – 12 метрів на секунду, вночі на Півночі та Сході місцями можливі пориви, 15 – 20 метрів на секунду. Температура вночі в межах -1 – +4, вдень +5 – +10. На Півдні, Заході й місцями у центральних областях +11 – +16.

У четвер погоду в Україні продовжуватиме визначати гребінь високого тиску з заходу. Очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки вночі у північних і східних областях подекуди можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5 – 10 метрів на секунду, у Карпатах і на Закарпатті змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі в межах 0 – +5 градусів, вдень +9 – +14. На Півдні, Заході й подекуди у центральних областях +15 – +18.

У п'ятницю, 7 березня, на всій території України очікується сонячна погода, без опадів. Уночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер західний / південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +1 – +6, вдень +12 – +17, на Одещині подекуди до +20 градусів.

За прогнозом Кібальчича, у суботу по всій Україні продовжиться період сухої й теплої погоди. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. вночі +1 – +6, вдень +12 – +17.

У неділю, 9 березня, унаслідок впливу молодого антициклону з північного сходу, в Україні, як і раніше, очікується суха погода, без опадів і з малохмарним небом. Вітер східний / південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +1 – +6, вдень +11 – +16, на Півночі та Сході +6 – +11 градусів.