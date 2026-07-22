Як на довго збережеться комфортна літня температура повітря

Найближчими днями в Україні не очікується значних коливань температури повітря чи сильної спеки. Найтеплішу погоду синоптики прогнозують у східних областях.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Як тепло буде найближчими днями?

Синоптики оновили прогноз погоди на найближчі три доби. За їхніми даними, 23 – 25 липня у нічні години температура повітря в середньому становитиме +10...+17 градусів.

Удень у більшості областей стовпчики термометрів підвищаться до комфортних +20...+26 градусів.

Найтепліша температура повітря очікується у східних регіонах країни, де місцями пригріватиме до +29 градусів. Тобто суттєвих змін і коливань температури наразі синоптики не прогнозують.

Нагадаємо, найхолоднішу погоду на четвер синоптики прогнозували у Карпатах. За їхнім прогнозом, температура повітря вночі там опуститься до +3…+8 градусів, а вдень потепліє до +12…+17 градусів. Водночас дощі з грозами очікуються на Півдні країни, зокрема на Одещині та в Криму опади будуть значними.

У інших регіонах на погоду впливатиме поле слабко підвищеного атмосферного тиску, тому здебільшого опадів не очікується.

А погодні тенденції не свідчать про наближення нової хвилі спеки до України найближчим часом.