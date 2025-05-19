Аномальний холод: чи будуть ще заморозки і сніг в Україні

До літа залишилося вже менш ніж 2 тижні. Втім, найближчими днями в Україні очікується аномально холодна погода.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Заморозки і сніг в Україні

Метеоролог писав, що в першій половині тижня під впливом холодної повітряної маси та циклонічної діяльності, у більшості регіонів прогнозується аномально холодна погода з рясними дощами. Подекуди вони будуть супроводжуватися грозою й поривчастим вітром.

Різке потепління в Україні ще не очікується. Тільки з середини тижня, ближче до вихідних температура повітря поступово підвищиться, особливо в південних і східних областях.

Водночас метеоролог наголосив, що найбільш прохолодна погода збережеться у західних і північно-західних регіонах.

За прогнозом Кібальчича, заморозків, ймовірно, вже не буде. Втім, ще можливий мокрий сніг. Втім, він очікується лише в Карпатах.

У понеділок, 19 травня, вночі +2 – +8 градусів, але в центральних і південних областях +8 – +13. Удень в Україні +12 – +18 градусів, тільки у Карпатському регіоні +7 – +12.

У середу, 21 травня, вночі +3 – +10 градусів, удень +18 – +23 градуси.

У четвер, 22 травня, вночі +7 – +12 градусів, удень +19 – +24 градуси.

У п'ятницю, 23 травня, температура повітря вночі коливатиметься в межах +8 – +13 градусів, удень +20 – +25 градусів. У Криму й на Півдні вже може пригріти до +23 – +28 градусів. Найпрохолодніше на крайньому Заході, зокрема, +12 – +17 градусів.

У суботу, 24 травня, температура повітря в північних і західних регіонах +3 – +8 градусів, удень +10 – +16. Тим часом на решті території +10 – +15 градусів вночі і вже +23 – +28 у денні години.

У неділю, 25 травня, вночі в західних областях +7 – +12, у решті регіонів +11 – +16 градусів. Удень в Україні +18 – +23, тільки на Південному Сході й у Криму +24 – +29 градусів.